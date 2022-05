No hubo nueva masacre en Celaya, sostiene gobierno municipal luego de reportes y movilización

La Secretaría de Seguridad de Celaya rechazó que haya ocurrido una nueva masacre en el municipio, luego de reportes en la comunidad de La Luz.

Durante la noche del domingo se reportó una fuerte movilización en la zona luego de reportes de supuestas detonaciones de arma de fuego al interior de un lugar clandestino de peleas de gallos.

Fue hasta la mañana de este lunes que la dependencia municipal de seguridad emitió un comunicado sobre las movilizaciones.

“No hubo reporte sobre detonaciones de arma de fuego. No hay personas lesionadas o fallecidas. No hubo ataque en contra de la ciudadanía. No hubo personas evacuadas. Ante estos hechos invitamos a la ciudadanía a no caer en noticias falsas y sobre todo verificar la fuente de la información, los grupos de WhatsApp son muy útiles y deben ser utilizados de manera correcta”, se señaló en el comunicado.

La presencia de elementos de seguridad en la zona fue confirmada por medios locales; sin embargo, la Secretaría de Seguridad de Celaya aseguró que lleva días y se trata de tareas de fortalecimiento a la seguridad en el municipio.

“Es de señalar que la presencia de la Guardia Nacional y la Secretaria de la Defensa Nacional en las comunidades del sur fortalece la seguridad. Dicha presencia, tiene varios días en la zona en apoyo a las actividades de vigilancia en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado FSPE y Policía Municipal y que todo el día de ayer, domingo, focalizaron su operatividad en las comunidades de La Cruz y La Luz”, señala el boletín.

#Celaya Desmiente Gobierno Municipal ataque en un palenque de la Comunidad de La Luz. Pide a la población no hacer caso de rumores en redes sociales. https://t.co/IzhlQeXiZY @municipiocelaya pic.twitter.com/JAl7BYdSto — Guanajuato Informa (@GtoInforma) May 30, 2022

