Rodrigo representará a Guanajuato en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Rodrigo Guzmán Hernández, alumno de la escuela primaria Ignacio Allende de Guanajuato Capital, es uno de los nueve estudiantes seleccionados para participar en el Sexto Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, OMMEB 2022.

El niño dijo que para poder llegar a esta competencia puso todo su esfuerzo, además de que las matemáticas siempre han llamado su atención.

“Me divierto con las matemáticas además de que, con dedicación y esfuerzo constante, hace que las cosas sean más sencillas (...) se me facilita, así que realmente práctico todos los días en diversas situaciones, ahora que, preparándome para calificar y obtener mi lugar en participar en olimpiada nacional, además del tiempo que dedico a mis actividades escolares y mis estudios de música en la Universidad de Guanajuato, generalmente diario practico como dos o tres horas con ejercicios de diferentes áreas matemáticas”, dijo Rodrigo.

Para Rodrigo participar en la Olimpiada Nacional es una forma de ampliar su conocimiento. Indicó que ha sido con apoyo de los entrenadores del CIMAT que ha adquirido más conocimientos matemáticos

“Ampliar mi visión del mundo y eso me sigue motivando a extender y afinar mi razonamiento lógico-matemático que me ayuda a resolver muchas cosas útiles de mi vida diaria, así que el estudiar matemáticas me divierte mucho y lo disfruto (...) siento gran apoyo de su parte y les estoy muy agradecido, han sido muchos días de entrenamiento en el CIMAT, pero muy divertido y emocionante porque los entrenadores se interesan en nosotros, ya sea cuando son clases presenciales o virtuales”, dijo el estudiante de primaria.

Te puede interesar: Llena tu hogar de ahorros en el Hot Sale de Bodega Aurrera

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, OMMEB 2022, se realizará del 9 al 13 de junio próximo, en la modalidad virtual. El estudiante guanajuatense se dijo listo para la competencia.

“Estoy seguro de que estaré disfrutando de mi etapa como estudiante Universitario, quiero ser ingeniero y especializarme en robótica, seguir practicando deporte, continuar tocando mi guitarra, gozar de una muy buena salud y de alguna manera, ayudar a los niños para que conozcan de manera fácil, comprendan y no les tengan miedo a las matemáticas”, señaló.

Te puede interesar:

Policía de León muere en accidente vial cuando iba a trabajar

Rechazan prohibir corridas de toros en Guanajuato ante discusión en el Congreso

Cinco zonas en Guanajuato son de alto riesgo para buscar a desaparecidos