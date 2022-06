“Me voy a morir en la raya”, dice alcaldesa de León sobre mejora de seguridad

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, dijo que el aumento de homicidios durante el mes de mayo se trata de un pico en los hechos de violencia, pero que estos delitos siguen a la baja en comparación con el año pasado

Detalló que comparando de enero a mayo de 2022 con respecto a 2021, suman 67 homicidios menos.

“Si han bajando los números y simplemente si comparamos los números de enero a mayo del año pasado a este son 67 homicidios menos y eso que ya se reactivó la economía y que tenemos población, aun así con 67 homicidios menos y yo lo he dicho bien claro, eso no es para cantar victoria, eso no es para cruzarnos de manos”, dijo.

La presidenta municipal señaló que en la estrategia de seguridad se está fomentando como mecanismo para tener mejores resultados en bajar los índices de criminalidad en el municipio.

Dijo que las detenciones de personas implicadas en delitos han aumentado, así como los aseguramientos de vehículos.

“Yo le he dicho que me voy a morir en la raya por mejorar la seguridad de esta ciudad, pero también necesito mas aliados, tanto que la población se sume, que denuncie, que los padres de familia también estén pendientes de sus hijo con la prevención (...) esto es una tarea de todos y asumo mi responsabilidad y nunca le voy a sacar la vuelta, pero también es importante destacar que se han incrementado las detenciones, se han incrementando los actos positivos como el recuperar motocicletas, vehículos, se está haciendo el trabajo, no es tarea sencilla”, señaló.

