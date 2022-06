Más mujeres buscan ser policías municipales de León; ya superan al número de hombres

En la Academia Metropolitana de Seguridad de León se preparan 88 cadetes para integrarse a las filas de la Secretaría, en su mayoría son mujeres.

Héctor Edgardo Quilantán de la Rosa, director de la Academia, informó que de los 88 cadetes en formación, 45 son mujeres y 43 son hombres. Además, hay 38 aspirantes a ingresar a la Academia, de ellos, 21 son mujeres y 17 son hombres.

El funcionario destacó que son más de mil 500 los policías ya en activo los que recibieron una actualización para mejorar su desempeño.

“Tenemos una matrícula al 31 de marzo de 88 cadetes, 38 aspirantes, con un total de 126 (...) Los cursos de actualización para integrantes de la Secretaría fue de competencias básicas en la función policial con mil 525 integrantes fueron capacitados o certificados en el estándar de la función policial”, señaló Héctor Edgardo Quilantán de la Rosa.

Sobre el reclutamiento se informó que de enero a marzo, un total de 909 personas buscaron ingresar a la Academia, de ellos, 610 son hombres y 299 son mujeres. Un total de 538 no aprobaron el proceso de selección. Héctor Edgardo Quilantán de la Rosa informó que 4 no aprobaron las pruebas de control y confianza y 18 no lo concluyeron.

“La exigencia para entrar a la Academia tiende a ser más extenuante, más exigente, en los perfiles que hemos atendido”, dijo el director de la Academia.

En la Comisión de Gobierno de este martes también se prestaron las estadísticas de seguridad en León, destaca que el aumento del 8.6% en robo a casa habitación, el aumento del 25% de robos a interior de vehículo y la baja del 19.20% en los homicidios dolosos.

