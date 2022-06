Por daño al erario por 169 millones denuncian a hermanos Villarreal García y exalcaldes de San Miguel de Allende

" target="_blank">El gobierno municipal de San Miguel de Allende acusó presunto daño patrimonial a las finanzas municipales cometido por los exalcaldes Luis Alberto y Ricardo Villareal García, exalcaldes de este municipio.

El presunto daño fue cometido, acusó el actual alcalde Mauricio Trejo, en tres rubros y que son el inmobiliario, compra en materia de seguridad y compra de vacunas contra Covid.

En rueda de prensa, el equipo legal contratado por el gobierno municipal acusó que el rubro inmobiliario el daño es por más de 138 millones de pesos. Se detalló que el entonces gobierno de Luis Alberto Villarreal García (2018-2021) presuntamente intercambio terrenos con particulares, pero los terrenos entregados por los desarrolladores tenían un menor valor al que entregó el municipio, en algunos casos la diferencia de valor era de varias decenas de millones.

“El gobierno municipal de forma inédita vende inmuebles a un particular pero los vende a un costo mucho menor del costo que realmente tienen con lo cual la diferencia entre el costo que realmente tienen con el costo que fueron vendidos, es el daño patrimonial al municipio (...) En otras palabras, el municipio entrega al particular pesos y el particular le entrega al municipio centavos”, señaló uno de los abogados de la firma legal González Sierra, Arredondo y Sujo, que fue contratada para llevar el proceso legal.

En este rubro se presentaron 29 denuncias y según señaló el alcalde de San Miguel de Allende, se tienen detectados a nueve funcionarios que participaron y ocho desarrolladores inmobiliarios.

También se abordó la compra de un software que integraría tareas de seguridad e incluso podría hacer pruebas de control de confianza con solo muestras de voz. Este software fue contratado en la administración de Ricardo Villareal García (2015-2018). El contrato se dio en 2016 por 14 millones 849 mil pesos.

“Este software, decía el proveedor, que tenía la capacidad para estar interconectado con otros municipios del país y en la medida en que la interconexión o los municipal fueran creciendo, esto es comprándolo a él, esta solución en esa medida se iba a llegar a la cero impunidad. Se trataba que cuando una persona era detenida erase obtenían sus datos generales, se alimentaba al sistema y se obtenían sus datos biométricos, esta información era acumulada y resguardada por la propia empresa (...) Si en otro municipio en el país esta persona había sido detenida o tenía una orden de aprehensión entonces el sistema iba a avisar que esa persona tenía una deuda en otros lugares”, señaló el equipo legal.

El tercer rubro es la presunta compra de vacunas contra Covid y para que el gobierno municipal creó una cuenta en la que se depositaron 16 millones de pesos en marzo de 2021 con Luis Alberto Villareal García al frente de la administración. El actual alcalde dijo que no hubo tal compra y el dinero fue retirado, aunque no detalló si el recurso fue usado en otro rubro.

“Destinaron 16 millones de pesos, no están los 16 millones de pesos pero jamás se compraron vacunas, porque además no hay el registro de un municipio que le hayan permitido la compra de vacunas para el Covid”, dijo Mauricio Trejo, alcalde de San Miguel de Allende.

El edil actual aseguró que las denuncias, que ya fueron presentadas este lunes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, no son una venganza política.

“Estos hechos pueden caer en los delitos de lavado de dinero, actuación de recursos con procedencia ilícita, asociación delictuosa, daño patrimonial y abuso de autoridad. Este es solo la punta del iceberg, el solo el principio de los muchos casos que tenemos ya investigados y documentados de las presuntas ilegalidades cometidas en contra del municipio”, dijo Mauricio Trejo.

