Se enfrentan PAN y Morena en Guanajuato por crítica a trabajo de procurador de Derechos Humanos

El diputado local de Morena en Guanajuato, David Martínez Mendizábal, acusó censura de la mayoría panista en el Congreso en Guanajuato luego de que se eliminara su participación en la última Sesión Ordinaria del periodo legislativo.

El morenista daría un posicionamiento sobre el Vigésimo Octavo Informe de Actividades de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que fue analizado en la Comisión de Derechos Humanos y que fue criticado por organismos sociales al considerar había un deficiente trabajo.

El posicionamiento era el número 36 en la orden del día, pero fue retirado. El PAN acusó que no se discutió dicho posicionamiento en la Comisión, por tanto, no se podía incluir en la orden del día.

“La metodología no se cumplió en los términos acordados, pues el posicionamiento que se presentaría ante este pleno no fue presentado a los integrantes de la Comisión, consecuencias no sé contó con la posibilidad de discutirlo”, señaló la diputada del PAN, Briseida Anabel Magdaleno González.

El diputado David Martínez Mendizábal sostuvo que si se acordó el posicionamiento sobre las líneas conceptuales incluidas en el informe de la Procuraduría. Ante la eliminación de su participación, acusó censura del bloque panista y mayoritario en el Congreso de Guanajuato.

“Me parece un grave error que se quite del orden del día, porque lo que supondría es que tienen temor a la disidencia y que están a favor de la censura, que no quieren escuchar cuestiones tan básicas como la estaban aquí (...) el Partido Acción Nacional ha sido consistente en censurar a la disidencia en comisiones, en la presentación de leyes y en este caso”, acusó el morenista.

Finalmente el punto 36 fue eliminado de la orden del día de la Sesión Ordinaria del periodo legislativo.

Expuse el por qué debió leerse el resultado del análisis al Informe de la Procuraduría de Derechos Humanos que hizo la Comisión que presido.

El único motivo que puede haber para retirarlo de la orden del día es el miedo del @DiputadosPANGto. pic.twitter.com/7YBxV85cBO — David Martínez Mendizabal (@DavidGuanajuato) June 30, 2022

