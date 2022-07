Lo “cochino” sale caro; cuesta 28 millones de pesos retirar basura de arroyos de León

Cada año retirar la basura de arroyos y cauces cuesta hasta 28 millones de pesos al gobierno de León. El titular del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP León), Allan Michel León Aguirre, señaló que está cifra incluso podría servir para la construcción de dos puentes peatonales o aulas educativas.

El funcionario hizo un llamado a la población a evitar tirar su basura en estos arroyos, pues señaló que en lo que va del 2022 se han retirado 28 mil 561 toneladas de basura. Sapal retiro 23 mil 555 toneladas, Obra Pública retiro 4 mil 914 y 92.6 toneladas fueron retiradas por el SIAP.

“Pero esto no se acaba aquí, podemos seguir creciendo la cifra, pero aquí lo más importante es hacer la conciencia de que tenemos los programas y estamos en contacto con los comités de colonos para que no depositen los cacharros en donde no se debe, nosotros tenemos programas totalmente gratuitos”, dijo Allan Michel León Aguirre.

Por tu seguridad, no tires basura en calles, ríos y arroyos. Juntos mitigamos riesgos en esta temporada de lluvias.

Es responsabilidad de todos.#AguasConLaBasura#SAPAL pic.twitter.com/zl1uQvjmeT — Sapal León (@Sapalleon) June 14, 2022

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, destacó que además de la inversión, estos residuos provocan encharcamientos e inundaciones que ponen en peligro a la población.

“De lo que se destina hoy a limpiar arroyos y algunos lugares donde corre el agua, pues estaríamos haciendo muchísimo más obras en beneficio de León, entonces creo que pudiéramos ser más eficientes si todos hacemos conciencia, que para prevenir necesitamos de todos, para que sirva el recurso necesitamos de todos”, dijo la presidenta municipal de León.

Este lunes se presentó el plan de trabajo para la temporada de lluvias y durante la rueda de prensa el titular de Protección Civil, Crescencio Sánchez, dijo que se tienen detectado 50 puntos de encharcamientos.

“Durante el 2021, a través del 911, se atendieron e identificamos 50 puntos donde con mayor recurrencia hacen los reportes los ciudadanos. Vale la pena destacar que estos 50 puntos coinciden con planicies, es decir el drenaje pluvial. Podemos ver qué hay saturación de los drenajes y por ende encharcamiento”, explico el titular de Protección Civil.

El funcionario municipal también señaló que se han detectado 46 fincas ruinosas y algunas de ellas están en peligro de colapso.

“Sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, lo que es Barrio Arriba, San Juan de Dios, en el Coecillo y un poquito hacia Bellavista: hoy en día tenemos identificadas 46 viviendas las cuales mantenemos un monitoreo constante y en coordinación con otras dependencias, identificamos el deterioro que se vienen dando. Vale la pena resaltar que estos espacios empiezan a reblandecerse y corre el riesgo o el peligro de caer sobre todo lo que es la fachada”, explico Crescencio Sánchez.

Te puede interesar:

Policía de León muere en accidente vial cuando iba a trabajar

Rechazan prohibir corridas de toros en Guanajuato ante discusión en el Congreso

Cinco zonas en Guanajuato son de alto riesgo para buscar a desaparecidos