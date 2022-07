Piden a familias denunciar a “polleros” que transportaron a migrantes que fallecieron en San Antonio, Texas

Sophia Huett López, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, pidió a las familias que denuncien a los traficantes de personas, también conocidos como “polleros”, que transportaron a los siete migrantes fallecidos en San Antonio, Texas.

La funcionaria estatal dijo que se trata de un acto de justicia para las víctimas.

“Creo que ahí la información que tengan las familias que aportar va a ser de mucha ayuda para la investigación, porque además las familias saben con quién se hizo el trato, cómo iba a ser el proceso”, dijo Huett López.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad detalló que las familias de las víctimas han reportado ser víctimas de fraudes o extorsiones.

“Sería pedirles a las familias que no confíen en absolutamente nadie que no sea la autoridad, que incluso no acudan a veces a líderes migrantes (...) es un tema que únicamente debe interesar a las familias, pero se presta para que terceros puedan hacer uso de la información con fines de lucro, entonces aquí la petición de que acudan con la autoridad, con la Secretaría del Migrante”, dijo la funcionaria estatal.

Hasta ahora se ha confirmado que las siete víctimas son de Celaya, Cortazar y Valle de Santiago. Además, la Secretaría del Migrante ya tuvo contacto con todas las familias para ofrecer apoyo.

