Más de 800 mil leoneses en situación de pobreza; el 30% con carencias alimentarias

En León hay 816 mil 934 personas en situación de pobreza, se trata del municipio con la mayor cantidad de personas en estas condiciones según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señaló que el 30% de la población en León tienen carencias alimentarias y por ello en conjunto con el gobierno municipal se busca combatir este problema.

“Les he recomendado y así lo haré en la capacitación programas que ataquen la carencia alimentaria, esa es una carencia que sí creció en los últimos años aquí en León, entonces, si bien me han comentado que ya están comenzando un programa en ese sentido, me parece que de las 6 carencias esta es el foco rojo a atender en el corto plazo”, dijo José Nabor Cruz.

Este miércoles, la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, encabezó la firma de un convenio con el Coneval

Este miércoles, la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, encabezó la firma de un convenio con el Coneval, el cual permitirá saber si las políticas públicas emprendidas por su administración están logrando abatir la pobreza.

“La problemática no es menor, lo primero que tenemos que hacer es ser humildes, reconocer donde estamos parados, efectivamente León es la tercera ciudad más grande del país y si vemos el censo del 2010 al último censo del 2020 es impresionante el número de personas que han llegado a esta ciudad, son 300 mil personas; 300 mil personas en 10 años implica que todo Silao se hubiera venido a vivir aquí más la mitad de Guanajuato, nada más para que nos demos una idea”, explicó la presidenta municipal.

La alcaldesa refirió que de esta manera el municipio de León proporcionará información a CONEVAL para que puedan evaluar y así el municipio pueda ajustarlas.

