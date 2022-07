Compra de radios para Policía de León será atrasada por irregularidades en proveedores

La Comisión de Adquisiciones del Ayuntamiento de León declaró desierta la licitación para la compra de radios para la Policía de León, Protección Civil, Fiscalización y la Dirección de Movilidad.

La compra tenía contemplada la adquisición de 175 radios y cuya inversión total era de 6 millones 972 mil 834 pesos. Eran 100 radios para la Policía, 32 radios para Protección Civil, 14 radios para Fiscalización y 29 radios para la Dirección General de Movilidad.

Te puede interesar: ¿Para qué sirven los dispositivos de alimentación ininterrumpida?

Por unanimidad se declaró desierta pues los proveedores entregaron documentos irregulares. Gnow Soluciones presentó un pasaporte con fecha de caducidad del 23 de octubre del 2020, tampoco presentaron fotografías del interior del exterior del lugar donde desarrollan su actividad comercial, esta última situación la tuvieron las empresas Dakar Comercializadora y Marcel Comercial.

“A mí sí me gustaría que se marcara como un precedente, porque se me hace muy raro que si vas a participar en la licitación te sucedan este tipo de cosas tan simples. Espero que no sea para dar tiempo”, dijo la regidora Gabriela Echeverría.

Por su parte el presidente de la Comisión y síndico, José Arturo Sánchez Castellanos, declaró desierta la licitación y destacó la presencia de comercializadoras en la licitación, pues anteriormente había pedido que fueran solo empresas especializadas.

“Cualquier proveedor se puede inscribir y se tiene que aceptar su propuesta siempre y cuando cumpla con sus requisitos, lo comento porque vi que hay algunas comercializadoras; ya habíamos había hablado de ese tema, que procuráramos que sean empresas especializadas; sin embargo, en la licitación pública nacional no es posible eliminar ninguna empresa propiamente”, explicó.

Tras declararse desierta la licitación, se lanzará una segunda convocatoria para la compra de los radios para las dependencias de seguridad del municipio.

Te puede interesar:

Policía de León muere en accidente vial cuando iba a trabajar

Rechazan prohibir corridas de toros en Guanajuato ante discusión en el Congreso

Cinco zonas en Guanajuato son de alto riesgo para buscar a desaparecidos