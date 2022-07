Abasto de agua potable para León provendrá de cinco presas

Para garantizar el abasto de agua para el municipio de León se busca explotar el agua de al menos cinco presas. La alcaldesa destacó que se trabaja en garantizar el abasto para 40 años.

Para esta medida el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) se encuentra en trámites con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó el director de la paramunicipal, Enrique de Haro Maldonado.

Te puede interesar: Viaja, diviértete, conoce y ahorra en el TAX FREE WEEKEND en Laredo Texas

“La suma de las cinco nos dará 10 millones de metros cúbicos pero dependemos que las reglas de operación nos ponga la Conagua, será la dotación, por lo menos más de 80 colonias que se beneficiarán (...) Buscaremos un permiso para explotar agua superficial y buscar un título de expropiación, después empezaremos a correr proyectos ejecutivos y ver a donde nos dan los embalses, y el tema técnico”, explicó el director de Sapal.

El funcionario dijo que aunque aún no se tiene el proyecto ejecutivo, se sigue avanzando en la definición jurídica.

“Dependemos de que primero CONAGUA dé el sí. A partir de ahí, haremos unos proyectos ejecutivos para tener presupuestos bien definidos y saber el tamaño de la inversión que se requiere”, dijo Enrique de Haro Maldonado.

Lo dicho por el titular de Sapal fue confirmado por la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, quien explicó que el proyecto, que busca garantizar el agua para León en los próximos 40 años, se trabaja en conjunto con el gobierno federal, estatal y con otros gobiernos municipales.

La presidenta municipal dijo que luego de la definición técnica y jurídica, el proyecto final se podría presentar en los próximos meses.

“Se han tenido varias reuniones, obviamente el agua es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Estamos en conjunto, en equipo y coordinados con el gobierno federal, estatal y de varios municipios, no solo de León. Probablemente en próximos meses se esté haciendo el anuncio, se han tenido reuniones muy concretas en la parte jurídica, técnica, porque no nos podemos quedar cruzados de brazos, si no se da la presa El Zapotillo, tenemos que buscar alternativas y la alternativa ya existe, simplemente se está concretando la parte jurídica, la parte técnica”, dijo Alejandra Gutiérrez.

León con abasto garantizado para 10 años

Desde el 2021, Publimetro documentó que el municipio de León solo tiene garantizado el abasto de agua para la ciudad por solo 10 años más, esto fue reconocido por autoridades.

Tras la cancelación del acueducto de El Zapotillo, en Jalisco, que dotaría de agua a León, autoridades estatales y municipales comenzaron a trabajar en un nuevo plan para garantizar el abasto de agua.

“Hoy hemos mantenido los mismos niveles de agua que usábamos desde hace 20 años pese a que la ciudad ha crecido más del doble. Fácilmente la próxima década no vamos a tener problemas del agua, pero el problema es que seguimos desgastando el acuífero. El problema es que ecológicamente nuestra fuente la estamos haciendo más débil”, señaló en agosto de 2021, Jorge Ramírez, presidente de Sapal.

En León el consumo de agua en promedio por persona al día es de 135 litros, menos de la mitad del promedio nacional, que supera los 290 litros.

Te puede interesar:

Policía de León muere en accidente vial cuando iba a trabajar

Rechazan prohibir corridas de toros en Guanajuato ante discusión en el Congreso

Cinco zonas en Guanajuato son de alto riesgo para buscar a desaparecidos