Maestro de preescolar abusó de seis niñas en Silao; sigue sin ser detenido

Seis niñas fueron abusadas sexualmente por un maestro practicante en el preescolar “José Joaquín Fernández de Lizardi” de la comunidad Camino Real en Silao, Guanajuato.

Los abusos sexuales fueron documentados por Periódico Correo y por los que madres de familia ya presentaron una denuncia penal el pasado 24 de junio. Hasta la fecha, el profesor practicante no ha sido detenido.

Sobre el caso, la Secretaría de Educación de Guanajuato aseguró en un breve boletín que el profesor es investigado por los abusos y desde el 24 de junio ya no tiene ninguna relación laboral.

“La Secretaría de Educación de Guanajuato informa que con fecha 27 de junio inició investigación en contra de un becario y anterior encargado de un preescolar alternativo en Silao, Gto., por presunta violencia sexual. Cabe mencionar que previo al levantamiento de la Cédula de Registro Único, las madres de familia acudieron al Ministerio Público para levantar las denuncias correspondientes. Desde el 24 de junio el presunto generador de violencia no guarda relación laboral alguna con esta Secretaría”, aseguró la SEG.

Madres de las menores víctimas de abuso sexual relataron los tocamientos que el profesor realizó a las niñas y acusaron que pese a que los abusos están confirmados, no sea detenido.

Desde el Congreso de Guanajuato se sumaron voces sobre el caso, el diputado Ernesto Millán Soberanes también criticó la lentitud de las autoridades.

“Como ciudadanos nos debe doler y enojar lo que ocurre, el caso Silao fue el último que conocimos, pero estoy seguro no será el último del que sabremos. 6 niñas, 6 son los casos de abuso sexual que se presentaron en el preescolar José Joaquín Fernández de Lizardi”, indicó Millán Soberanes.

En un posicionamiento público, el legislador pidió que Jorge Hernández sea destituido como secretario de Educación de Guanajuato.

“Exigimos la destitución del Secretario de Educación de Guanajuato por su falta de interés para resolver conflictos y no proteger a los niños y adolescentes que acuden a la escuela (...) La gestión de Jorge Hernández Meza ha sido desastrosa, sin resultados, opaca, intrascendente, mediocre, por decir algunos calificativos solamente. Y lo peor es que en los casos de abuso aplican los protocolos tardíamente o no los aplican”, dijo el diputado.

Abren 10 denuncias de abuso sexual escolar al mes

El diputado Ernesto Millán Soberanes informó que solo en lo que va de 2022 suman 60 denuncias por acoso sexual en escuelas del estado de Guanajuato.

Con ello, cada mes en el estado se inician 10 carpetas de investigación por hechos de este tipo.

“En lo que va del año, en las escuelas de Guanajuato, se han presentado 60 denuncias por acoso sexual, es decir 10 al mes, un número elevadísimo para estos hechos que acaban con la niñez. Algo, más bien, está fallando desde la Secretaría de Educación que no saben y no han podido cuidar a nuestros niños. Los abusos no son solo este año, vienen ya desde hace tiempo”, subrayó.

