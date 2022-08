Etnias indígenas en León piden no ser hostigadas y establecimientos comerciales.

Personas de etnias indígenas se reunieron con autoridades del gobierno municipal de León para la instalación del Consejo Consultivo Indígena del Municipio, ahí pidieron espacios para exponer sus productos, apoyos en materia de salud y que no haya agresiones contra ellos.

Señalaron que en el municipio hay aproximadamente mil 300 personas solo de la etnia Mazahua y hasta un 80% se dedican a la venta en vía pública, por lo que destacaron que es importante que se garantice la apertura para sus actividades comerciales.

“En su mayoría nosotros somos comerciantes, digamos un 80%, digamos, por ello el roce sería con Comercio, con algunos elementos. En el caso particular cositas que uno ve que están mal (...) los permisos ya están, hay un tema, nosotros trabajamos en la Zona Piel, Central Camionera, entonces hay una aglomeración enorme, entonces nosotros contamos con un permiso y pedimos un poquito de orden, de atención a ese lugar que ha estado un poquito olvidado”, dijo Cirilo de la etnia Mazahua.

Integrantes de esta etnia señalaron que es la primera vez que se reúnen con autoridades para entablar diálogo.

“Tenemos mucha gente que llegan aquí y a veces no los atienden como debe de ser, a veces los acosan los inspectores, no los dejan trabajar y yo creo que ellos vienen a buscar el pan de cada día (...) nosotros queremos trabajar y buscar un modo para trabajar, que ya no sea en las calles, que nos den un lugar donde podamos poner, exhibir sus cosas para que no los estén hostigando mucho”, señaló Cirilo.

Te puede interesar: Viaja, diviértete, conoce y ahorra en el TAX FREE WEEKEND en Laredo Texas

La alcaldesa, Alejandra Gutiérrez, expresó que es necesario buscar alternativas para que las niñas y niños de los pueblos indígenas tengan acceso a la educación. Mencionó que más del 70% de menores de 3 a 14 años de ascendencia indígena no estudian actualmente.

“Lo más importante es generar una mejor calidad de vida, y toda persona que vive en esta ciudad merece ser apoyada, y tenemos que buscar la manera de cómo vamos a trabajar con ustedes para que nuestros niños se preparen y sigan formándose, respetando sus culturas y tradiciones”, señaló.

El Consejo Consultivo Indígena del Municipio de León está integrado por personas de las culturas náhuatl, purépecha, mazahua, otomí, tzotzil y mixteca, asentadas en la ciudad, la comunidad triki como invitada e instituciones públicas y privadas.

En ese sentido, la alcaldesa indicó que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de INEGI, se identificaron 7 mil 043 personas en hogares indígenas, que han llegado a vivir a León.

Juntos construimos un #León 🦁 donde todas las personas son escuchadas; por eso, a través del nuevo Consejo Consultivo Indígena, contribuimos a preservar la riqueza ética y atender las necesidades de más de 7️⃣ mil personas de diferentes pueblos que viven en nuestra ciudad. pic.twitter.com/x7YqpuXQMd — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) August 2, 2022

Te puede interesar:

Policía de León muere en accidente vial cuando iba a trabajar

Rechazan prohibir corridas de toros en Guanajuato ante discusión en el Congreso

Cinco zonas en Guanajuato son de alto riesgo para buscar a desaparecidos