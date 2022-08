Alertan de resurgimiento de enfermedades controladas como tuberculosis ante falta de vacunas en estado

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, confirmó que se detectó el primer caso de hepatitis aguda en la entidad. Se trata de un menor de 5 años que es atendido en la clínica 58 del IMSS.

Diaz Martínez explicó que el menor se encuentra recuperándose de forma favorable, pero alertaron que desde hace 3 años no están llegando las vacunas de forma regular, por lo que podrían resurgir enfermedades ya controladas como la tuberculosis.

“El problema de tuberculosis implica la vacuna y estar haciendo pruebas en la población adulta, es el riesgo de no estar vacunado es que pueda empezar a aparecer casos de enfermedades que ya estaban erradicadas, pero lamentablemente ha sido la marca de este sexenio (...) puede uno justificarse de que le echamos la culpa de toda la pandemia, de que están produciendo vacunas para proteger a la población mundial contra el Covid, pero es muy importante que no se deje de atender a las niñas, a los niños y proteger contra tuberculosis, polio, difteria, tosferina, hepatitis, virus del papiloma humano, que no han llegado”, dijo Daniel Diaz.

El funcionario estatal explicó que Guanajuato tiene una cobertura superior al 95% pero esta cifra ha disminuido en razón de la poca llegada de vacunas para recién nacidos o menores.

“Guanajuato es el estado que mayor cobertura tiene con el 90 y tantos por ciento del cumplimiento de sus metas, tenemos más de 95%, situación que ha disminuido en función de que no han llegado vacunas con regularidad los últimos tres años, pero nuestras coberturas son muy amplias por eso es que hasta el momento esta generación no tiene rebrote de sarampión, no hay brotes de hepatitis, no ha revivido la polio; pero bueno, ya estamos viendo lo que está pasando con la viruela símica”, dijo el titular de salud estatal.

Daniel Díaz reconoció que han mantenido vigilancia epidemiológica para detectar casos que puedan ser de relevancia médica

“Seguimos haciendo vigilancia epidemiológica para ver que la falta de vacunas no haga que tengamos brotes de otros padecimientos, como el de la viruela, por ejemplo, que también está en función de que es una generación que no tiene vacuna de 1980 para acá, para eso nos sirve la vigilancia epidemiológica, para eso nos sirve tener vacunas (...) Tenemos dos años sin recibir BCG (vacuna contra la tuberculosis) y luego te llega y se te acaba de inmediato porque teníamos un rezago de 2 años”, detalló el titular de Salud de Guanajuato.

