Derechos Humanos recibe una denuncia al día contra gobiernos municipales por violaciones.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato recibe una denuncia al día en contra de gobiernos municipales por violaciones.

Vicente Esqueda Méndez, titular de la Procuraduría, señaló que en 2022 suman 941 quejas, de las cuales 245 con contra gobiernos municipales y en 152 de ellas se señala a policías municipales.

Además, destaca que las denuncias presentadas en 2022 superan al total de las quejas recibidas en 2021 por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

“(En 2021) se presentaron 736 quejas en todo el estado, en todo el año, de las cuales, autoridades municipales fueron 267, pero de esas 267 quejas contra autoridades municipales, 207 contra corporaciones o elementos de seguridad”, dijo Vicente Esqueda Méndez.

Sobre el tema habló Sophia Huett López, secretaria del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, señaló que se requiere mayor capacitación a los cuerpos de seguridad, pues los agentes no pueden estar aprendiendo a través de errores.

“Tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes. No podemos dejar que la o el policía aprenda a base de los errores, porque hoy los errores y lo tenemos claro, cuestan vidas”, dijo.

Para Rafael Beltrán Roverola, director de Seguridad Acámbaro, dijo que la mala imagen de las policías municipales se deben a que hace falta mayor preparación.

Explicó que el objetivo debe ser que las corporaciones tengan en sus filas a agentes de seguridad con mayor preparación académica y capacitar a quienes ya están en ellas.

“Todo se basa en la educación, todo se basa en la capacitación. Si no tenemos policías capacitados, si no tenemos policías educados, ¿Cómo queremos que den un buen servicio a la sociedad?, ¿Cómo queremos que atiendan de forma personalizada?, si a veces como policía no tenemos la capacidad de hablar con la gente”, explicó el mando de seguridad municipal.

