Empresario que atropelló a camarógrafo en Guanajuato huyó y es buscado en todo el país.

El empresario zapatero Miguel Ángel “N” acusado de la muerte del comunicador Enrique Sosa en el municipio de León, huyó de Guanajuato; así lo confirmó el fiscal del Estado, Carlos Zamarripa.

Detalló que las investigaciones se han extendido a otros estados y hasta ahora suman 14 cateos en Guanajuato y Jalisco, donde el empresario tiene familiares.

“Hemos cateado más de 14 lugares en el estado de Guanajuato, así como en el estado vecino de Jalisco y no se ha podido localizar (...) No se ha podido localizar, pero el grupo de trabajo al que le asigné esta tarea y que precisé deberá cumplimentar su detención (...) Desde los primeros días que tuvimos la orden de aprehensión pedimos el apoyo a nivel nacional para emitir la alerta roja para que no pueda salir del país y sea buscado a nivel nacional”, dijo Carlos Zamarripa.

#LEÓN Así atropello un cliente de El Gaucho Tradicional a Enrique Sosa, un ex camarógrafo de @tv4guanajuato.



Enrique murió mientras recibía atención médica… pic.twitter.com/IKL66toZyp — Gerardo Santa María (@um_gerardo) July 22, 2022

Luego de que se denunciara que el fiscal encargado de la investigación estaba de vacaciones y no se tenían avances en el caso, Carlos Zamarripa aseguró que se trata de un equipo de investigadores y se sigue trabajando en dar con el responsable.

“Los fiscales encargados del caso son varios, y con independencia de que alguien pueda usar su periodo vacacional, siempre hay alguien que está 24 horas al pendiente de eso”, afirmó Carlos Zamarripa.

Fue el 19 de julio cuando el empresario Miguel Ángel “N” atropelló en varias ocasiones a Enrique Sosa en un estacionamiento donde trabajaba este último.

Presuntamente el empresario se molesto por el cobro de 40 pesos por el servicio de estacionamiento, además, se encontraba en estado de ebriedad.

