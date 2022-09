Compran más de 5 mil 400 uniformes para policías de León

Los elementos de la Policía de León recibirán nuevos uniformes luego de la compra de más de 5 mil 400 unidades.

El Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento avalaron la compra a tres empresas por la cantidad total de 10 millones 337 mil 234 pesos.

Se trata de 3 mil 800 uniformes para policías, mil 6010 uniformes para policías viales, 805 de manga corta y 805 de manga larga.

También se aprobó la compra de 2 mil 901 botas tácticas y 400 uniformes de tipo táctico para la policía.

“Se van a adjudicar esas mismas prendas por 10 millones de pesos, la economía que se está logrando es muy importante y eso lo genera el hacer licitaciones abiertas, donde no haya precio de referencia y los proveedores ofrezcan su mejor propuesta. Me parece que es una buena señal que se haya distribuido en tres empresas y no se haya concentrado en una sola”, dijo José Arturo Sánchez Castellanos, síndico del Ayuntamiento.

La adjudicación se dio para Pesa Uniformes por 4 millones 822 mil 352 pesos, para Fábrica de Ropa León industrial fueron 2 millones 590 mil 558 pesos y para Comando fueron 2 millones 924 mil 324 pesos.

“Contamos de la garantía qué es el 5% de su oferta, hasta en tanto ya se adjudica el contrato y en el certificado el contrato el proveedor debe otorgar otra garantía por el 10% del total de su oferta, precisamente para garantizar todas estas circunstancias de calidad y debe ser un mínimo de 6 meses”, dijo Carlos Carrillo, director de Adquisiciones de la Dirección General de Recursos Materiales.

Cinco zonas en Guanajuato son de alto riesgo para buscar a desaparecidos