Diego Sinhue sostiene que ataques son respuesta a detenciones y acciones contra el crimen organizado

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que los recientes ataques reportados en el estado y que dejaron al menos 19 personas muertas son una respuesta de grupos criminales.

El mandatario estatal dijo que la estrategia de seguridad ha dado resultados y que incluso se tiene una disminución del 40% de homicidios respecto al 2020.

🚨10 personas sin vida y tres más heridos de gravedad fue el saldo que dejaron ataques armados cometidos de manera simultánea por hombres armados la tarde de este sábado en las comunidades de San Juan de los Durán en Silao y en la comunidad del Escoplo en e municipio de Romita. pic.twitter.com/9kdew2cuDf — MaNoLo mOrALeS 🕵️‍♂️ (@manolomorales10) September 18, 2022

“Mientras la autoridad guanajuatense y de los tres niveles siga dando resultados, deteniendo grupos criminales, se dan estos lamentables reacciones, que por supuesto no nos van a dejar de poner en acción, no nos van a dejar actuar y no nos van a intimidar estas acciones y lo que yo ofrezco a la ciudadanía es la pronta resolución de estos homicidios que se generan en el estado”, dijo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El gobernador sostuvo que la mayoría de los ataques y agresiones ocurren en puntos de venta de droga, por lo que dijo se requiere apostar por su estrategia de Planet Youth para la reducción de adicciones en el estado.

“Por eso es importante el programa Planet Youth para bajar las adicciones que se tienen en nuestro país y nosotros estamos viendo las consecuencias (...) la descomposición de este tejido social, que se viene mermando con el tema de las adicciones”, dijo el gobernador.

Sobre el tema, la secretaria de Gobierno, Libia García respaldó lo dicho por el gobernador y señaló también que desde el gobierno del estado se tiene identificado que grupos de la delincuencia organizada reaccionan así ante detenciones de sus integrantes.

“Como ustedes saben derivado de algunas detenciones, de la merma de algunos grupos delictivos, ocurren este tipo de situaciones, que por supuesto que nos prenden las alertas, pero sobre todo nos comprometen a seguir trabajando por la seguridad”, dijo Libia García.

Te puede interesar:

Policía de León muere en accidente vial cuando iba a trabajar

Rechazan prohibir corridas de toros en Guanajuato ante discusión en el Congreso

Cinco zonas en Guanajuato son de alto riesgo para buscar a desaparecidos