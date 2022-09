“Gente que no sabe gobernar” hizo el presupuesto para 2023, acusa PAN. (Cortesía)

El PAN en Guanajuato señaló que el presupuesto para 2023 es “insuficiente, irreal y deja fuera del cálculo a un estado tan importante como Guanajuato”.

El presidente del comité directivo estatal del PAN Guanajuato, Eduardo López Mares, dijo que se afectará a la niñez, al sector salud y a la seguridad.

“Así que tristemente, vemos una parálisis gubernamental en temas prioritarios como la educación, la salud, la seguridad, y el agua. Es un presupuesto hecho por funcionarios que no saben hacer su trabajo”, dijo Eduardo López Mares.

Los panistas también se refirieron a que Guanajuato quedará fuera del presupuesto para proyectos de abasto de agua en la entidad.

“En lo que a Guanajuato respecta, vemos claramente que nos están dejando sin agua, pues este proyecto de presupuesto no está considerando ni un peso para el Plan ‘Agua Sí’ que propone nuestro gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Es decir que el presidente no sólo nos dejó sin El Zapotillo, sino que además no hay recursos para abastecer en un futuro inmediato de agua a León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya”, acusó Eduardo López Mares.

Para el diputado local Armando Rangel, dijo que el abandono del gobierno federal ha sido muy evidente para el noroeste del estado y la prueba está en que han desaparecido programas fundamentales.

“Los ciudadanos cuando escuchamos el tema del presupuesto lo sentimos un poco lejano porque no le damos la dimensión que realmente tiene. Ahora se llevan el dinero a un aeropuerto y al sur del país, muy alejado de Guanajuato y sobre todo de las familias. Esos programas y ese dinero no van a regresar”, dijo.

