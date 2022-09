Alcaldesa de Moroleón recibe amenazas tras atentado en carretera.

La alcaldesa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez Barragán, reveló que ha recibido amenazas.

La edil electa por el partido Movimiento Ciudadano tras el asesinato de su madre en un acto de campaña el 25 de mayo de 2021, dijo que el tema ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

“Yo creo que todos hemos sufrido amenazas, pero yo no les tengo miedo, voy a enfrentarlos. Decía mi mamá una palabra muy importante, no es malo tener miedo, es malo no saber enfrentarlo y saber enfrentar firme y con mucha energía a toda la gente que quiere dañar a la gente de Moroleón, Guanajuato”, dijo.

El pasado 26 de agosto la presidenta municipal logró salir ilesa de un intento de emboscada en su contra en la carretera Irapuato Salamanca. Sujetos armados cerraron el paso a su camioneta, pero su equipo de seguridad logró sacarla del sitio.

Sobre este hecho, la alcaldesa evitó emitir algún comentario y se limitó a decir que está bien.

“Por seguridad y temas de familia y obviamente de nuestro municipio, solo decir que estamos bien, con una policía súper fuerte, que demostró todo lo que son capaces, de evadir este tipo de situaciones; pero estamos bien. De este tema no estaremos hablando mucho”, declaró Alma Denisse Sánchez Barragán.

La presidenta municipal, próxima a rendir su primer informe de gobierno, sostuvo que ha mejorado la seguridad en su municipio y que una de las acciones fue la depuración de la Policía Municipal.

“Despedimos a toda la Policía y a todo Protección Civil, fueron alrededor de 50, a los del 911 (...) Pues (estamos) trabajando con menos elementos, pero mejores y más eficientes”, sostuvo.

