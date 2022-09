En Guanajuato se combate de frente al crimen; responde Marko Cortés a López Obrador.

Marko Cortés, presidente del PAN, defendió los resultados del gobierno de Guanajuato en materia de seguridad.

El panista reviró lo declarado recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que criticó los índices de homicidios en el estado y de forma directa al trabajo del fiscal Carlos Zamarripa.

“Guanajuato a las pruebas se remite. En Guanajuato se creció económicamente, se generan empleos formales, mejor pagados. En Guanajuato sí hay un buen modelo y sistema de salud pública. En Guanajuato sí se combate de frente, no con abrazos, al crimen organizado. Guanajuato es ejemplo y en todos los indicadores podemos hacer un contraste frente al gobierno federal y por eso Guanajuato es la grandeza de México”, dijo Marko Cortés.

En su reciente visita a Guanajuato califican de fallida la estrategia de seguridad del gobierno federal y rechazó la “la militarización” del país.

“La estrategia no ha funcionado, los abrazos, la militarización. Desde hace 3 años y medio la Guardia Nacional está claramente militarizada y no ha funcionado la estrategia. Lo que necesitamos es una policía civil, bien capacitada, bien pagadas, bien organizada y no desaparecerlas como sucede”, acusó Marko Cortés.

La seguridad y la paz están ausentes en nuestro querido #Guanajuato ¡YA BASTA!



Me sumo a la preocupación del Presidente @LopezObrador_ y a la urgencia de que el @GobiernoGto actué frente a la violencia que se vive en el estado. (1/3) pic.twitter.com/epy3e4nAyx — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) September 22, 2022

A pregunta expresa sobre si considera a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, como un perfil de cara al 2024 para gobernar el estado de Guanajuato, el líder del PAN dijo que su partido tiene cartas fuertes.

“Me siento muy orgulloso de que una compañera de mi legislatura sea alcalde, una gran alcalde, que está dando buenos resultados (....) Yo creo que hay muchas opciones y buenas opciones, es parte de la gran fortaleza de Acción Nacional”, dijo.

