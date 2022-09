Marcharán feministas en Guanajuato por la despenalización del aborto.

Como parte del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, en ciudades de Guanajuato marcharán colectivas feministas.

Una de las movilizaciones se tiene proyectada en Guanajuato capital. La Red de Movimientos Feministas en Guanajuato capital informó que su manifestación comenzará a las 18:30 horas en el Teatro Juárez.

El recorrido será del Teatro Juárez a Positos, luego a la Alhóndiga y Avenida Juárez; posteriormente de regreso al Teatro Juárez.

Entre las actividades que se tendrán se considera un tendedero de experiencias de aborto en el Jardín de la Unión, de las 14:00 horas a las 18:00 horas.

“Es importante empezar a hablar de lo diversas que son nuestras experiencias de aborto, las mujeres y/o personas gestantes abortamos aunque el Estado y la sociedad no quieran reconocerlo, abortamos y no nos arrepentimos; abortamos y no nos morimos desangradas, abortamos y reafirmamos la autonomía sobre nuestra autonomía”, señaló la Red de Movimientos Feministas en Guanajuato capital en su convocatoria.

#GuanajuatoCapital Este #28S en el Jardín Unión estaremos llevando a cabo esta actividad, vengan a escribir, dibujar, pintar sobre nuestras experiencias de aborto. pic.twitter.com/YdG87wadfF — Verde Aquelarre (@verdeaquelarre) September 26, 2022

En el municipio de León, donde se prevé una gran asistencia, la marcha comenzará a las 18:30 horas en el Arco de la Calzada.

“Les recordamos no llegar ni retirarse solas, si no tienen con quien asistir pueden enviarnos un mensaje a la colectiva. Recuerden tener los protocolos de seguridad en cuenta”, informó la Colectiva Felinas RAD.

La ruta en la ciudad de León será: Madero-Pedro Moreno-Hidalgo -Fuente de los Leones.

