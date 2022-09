PAN bloquea discusión de despenalización del aborto en Guanajuato.

Diputadas del PAN bloquearon que se generará una reunión con el Instituto Nacional de las Mujeres para discutir la despenalización del aborto en Guanajuato.

En la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso de Guanajuato se tenía contemplado el discutir y en su caso aprobar una posible reunión con el INMujeres; sin embargo, la diputada del PAN, Kaatya Soto, pidió que el punto se eliminará de la orden del día.

“En ninguna parte se dice que va a la atención de la Comisión de Igualdad (...) Las comisiones solo deberán atender asuntos que hayan sido turnados (...) la opinión se envía solamente de manera declarativa, pero no de manera vinculante esto es bien importante resaltarlo”, dijo la panista.

También dijo que la iniciativa se analizaba en la Comisión de Justicia y no en la Comisión para la Igualdad de Género.

La presidenta de la Comisión, Yulma Rocha, de la fracción priista, señaló que independientemente de las ideologías personales se debían escuchar diferentes voces. Señaló que no se trata de un tema de interés particular, sino un tema de interés público y social.

Te puede interesar: 1xBet es el nuevo socio regional oficial del LOSC Lille

“Esta es una comunicación que lo remiten a la presidencia del Congreso y marcan copias a esta presidencia. Esta presidencia no asume como patrimonio personal la información remitida para efecto de conocimiento, al contrario asume como de interés público y social y por supuesto del interés de los miembros de una comisión que está denominada para la igualdad”, dijo Yulma Rocha.

Comisión de Justicia del @CongresoGto recibe opinión técnica de @inmujeres para que se despenalice el aborto en Guanajuato; garantizar derechos humanos de las mujeres.



Incorporan resolución de @SCJN, que declara inconstitucional acto de criminalizar el aborto de manera absoluta. pic.twitter.com/4LuQQ62TtC — Alex Ramblas⚡️ (@alexramblasr) September 20, 2022

Al bloque panista se sumó Noemí Márquez Márquez quién dijo que el oficio solo era de conocimiento para la presidencia por lo que insistió en que se eliminará su discusión.

La diputada local por Morena, Martha Edith Moreno, pidió que el punto se discutiera pues sostuvo que como diputados no se legisla en una óptica personal, sino para todos los guanajuatenses.

“Se requiere de voluntad política, estos temas son muy importantes. No vengo a legislar como persona una cuestión personal (...) sí me gustaría estar informada en el tema que se considera. Creo que es controversial por lo que sí me gustaría escuchar al Instituto Nacional”, dijo la morenista.

Finalmente en la votación el bloque panista integrado por Kaatya Cristina Soto Escamilla, Martha Guadalupe Hernández Camarena, Noemí Márquez Márquez bloquearon que se discutieron una posible reunión con el INMujeres sobre la despenalización del aborto.

En la comisión estuvo presente el diputado Gerardo Fernández del Partido Verde, fuerza política que presentó la iniciativa para la despenalización del aborto. Dijo que la democracia solo se construye escuchando a la pluralidad de las opiniones.

“Vale la pena que consideremos escuchar las voces que son distintas a las nuestras”, dijo el diputado.

Te puede interesar:

Policía de León muere en accidente vial cuando iba a trabajar

Rechazan prohibir corridas de toros en Guanajuato ante discusión en el Congreso

Cinco zonas en Guanajuato son de alto riesgo para buscar a desaparecidos