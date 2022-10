Abusos sexuales y agresiones físicas contra feministas en Irapuato son acreditadas por Derechos Humanos

La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, ofreció una disculpa pública a 27 mujeres y un hombre que fueron víctimas de abusos y violaciones por policías municipales el 01 de mayo durante una manifestación feminista.

Lorena Alfaro dijo que acatarán todas las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato sobre estos abusos.

“Está disculpa pública no la ofrezco solamente como una atención y seguimiento a la recomendación emitida por la Procuraduría, sino que representa la firme convicción de respetar la libre manifestación y los derechos humanos de las personas. Es por ello que repruebo todos aquellos actos que atenten contra la dignidad humana y refrendo mi compromiso de actuar con pleno respeto al marco constitucional y a los derechos humanos. En los próximos días estaremos dando cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría para reparar el daño a quienes fueron afectadas en sus derechos”, dijo Lorena Alfaro.

Verónica Cruz, de la organización Las Libres, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno a respetar la libre manifestación de mujeres ante la violencia de las que son víctimas.

“La rabia y la indignación de las mujeres de las mujeres organizadas, de las mujeres que se manifiestan, es el tamaño de la problemática de la violencia contra las mujeres. Las desapariciones, los homicidios, los feminicidios y la violencia sexual; esa rabia y esa indignación se manifiesta en las calles, porque también es el tamaño de la incapacidad que tiene el Estado de resolver los problemas que nos afectan directamente a las mujeres”, dijo.

Policías golpean a manifestantes durante protesta feminista en Irapuato

Los abusos cometidos por las policías de Irapuato fueron acreditados por la Procuraduría de los Derechos Humanos para el Estado de Guanajuato en su recomendación 450/2022-B.

En dicho documento se narra a detalle parte de los abusos de los que fueron víctimas las mujeres que se manifestaron el 1 de mayo de este año en Irapuato. Las violaciones van desde golpes hasta tocamientos de índole sexual o de muerte.

“Una de las integrantes de la SSCM extrajo una botella del interior de una mochila y vació su contenido en las personas que estaban en el suelo. Esas circunstancias guardan relación con lo manifestado por XXXXX, quien indicó le quitaron su mochila, la abrieron, y sacaron sus cosas, dentro de las que se encontraba un kit de primeros auxilios, por lo que sacaron el alcohol y le preguntaron ¿para qué lo traía, si era para incendiar? a lo que respondió era para curar las heridas por si había algún accidente, y le respondieron: “¡Ahorita las vamos a quemar!” vaciándole el alcohol a ella y a otras chicas, como se observa en las siguientes imágenes”, documentó la PRODHEG.

Una de las acusaciones más graves son los presuntos abusos sexuales cometidos en contra de las detenidas.

En una de las narraciones, una de las víctimas describe las vejaciones de las que fue víctima por parte de una agente de la Policía de Irapuato, que realizó tocamientos en su partes sexuales.

“COMANDATE (sic) YA LA TENGO LISTA, VIOLELA” en cuanto escucho esto comence (sic) a gritar “no, no, no, no” muy desesperada con todo el llanto en ese momento “el comandante” no dijo nada o yo no escuche (sic) que respondiera algo, recuerdo que seguían entrando más chavas en ese momento yo me tire (sic) al suelo pidiendole (sic) que ya me dejara, estaba llorando yo le rogaba que ya me dejara, en ese momento pensaba que “ya vali (sic) si (sic) lo va a hacer si (sic) me va a violar”, documentó la PRODHEG.

En la recomendación se señala que debe incluirse particularmente como sujeto de la investigación, a Rubén Omar Jaramillo Mariscal entonces titular de la Dirección General de Policía Municipal de Irapuato y que fue removido del cargo el 10 de mayo.

“Se giren las instrucciones conducentes para que se otorgue a las personas víctimas atención médica, y se brinde atención psicosocial, de conformidad con los términos señalados en esta resolución (...) Se ordene el pago de una compensación a las personas víctimas por el daño causado, los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos, de acuerdo a los términos señalados en la presente resolución”, son otras de las recomendaciones.

En rueda de prensa se detallo que las denuncias penales por abuso sexual y abuso de autoridad siguen su curso para sancionar a las policías que participaron en acto de represión el 1 de mayo.

Recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos para el Estado de Guanajuato. (Cortesía)

