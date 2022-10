Pedro fue detenido por un homicidio en Tlaxcala cometido a 400 kilómetros de donde trabajaba.

Pedro Francisco Rodríguez Vázquez de 24 años de edad originario del municipio de San Felipe, Guanajuato, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, es acusado sin pruebas de presunto homicidio.

El homicidio por el cual se le acusa ocurrió el 8 de noviembre del 2021 en el municipio de Huamantla, en el estado Tlaxcala, a más de 400 kilómetros de distancia.

La detención de Pedro Francisco ocurrió el 5 de septiembre y fue trasladado al penal de Apizaco el día 6 de septiembre por agentes de la Fiscalía de Tlaxcala.

La familia de Pedro Francisco asegura que el día de dicho homicidio el joven se encontraba trabajando en el estado de Guanajuato, trasladando cuerpos como parte del trabajo que desempeña en una funeraria. Acusan que fue detenido por llamarse igual que el presunto responsable del homicidio ocurrido en Huamantla.

Desde el penal donde se encuentra recluido, Pedro Francisco escribió una carta en la que agradeció a las personas que lo están apoyando.

“Les quiero dar las gracias a todas las personas que me están apoyando a mí y a mi familia de todas las formas. Les agradezco de todo corazón su apoyo y su solidaridad a todo mi pueblo querido, que en este caso, en este problema que estoy pasando, los consideran más que mi pueblo, los considero mi familia y no me cansaré de agradecerles todo su apoyo y no saben cómo extraño a mi San Felipe querido y a todos sus habitantes, amigos, conocidos y en especial a mi familia que día a día los recuerdo a todos”, señala la carta escrita por Pedro Francisco Rodríguez Vázquez.

Sobre este caso la secretaria de Gobierno, Libia García aseguró que ya se está apoyando a la familia con asesoría legal y se entabló comunicación con el gobierno de Tlaxcala.

“He mantenido comunicación con mi homólogo de Tlaxcala, Sergio González, a efecto de tener mayor comunicación sobre el caso de Pedro, el joven de San Felipe, que fue detenido en Tlaxcala. También decir que he tenido comunicación con la familia de Pedro”, informó Libia García.

