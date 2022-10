Exigen libertad de guanajuatense preso en Tlaxcala acusado de homicidio por llamarse igual a presunto culpable.

Decenas de personas se manifestaron en el municipio de San Felipe para exigir la liberación de Pedro Francisco Rodríguez Vázquez.

Los manifestantes se reunieron en la Plaza Principal del municipio de San Felipe y desde ahí partieron para recorrer varias calles, lanzando consignas en apoyo al joven originario de este municipio y que se encuentra detenido en el Cereso de Apizaco, en Tlaxcala, acusado de un homicidio.

Te puede interesar: 1xBet es el nuevo socio regional oficial del LOSC Lille

Familiares de Pedro Francisco defendieron que a pesar de que hay pruebas que demuestran que el 8 de noviembre del 2021, cuando ocurrió el homicidio del cual lo acusan en Huamantla, Tlaxcala, Pedro Francisco se encontraba en el municipio de León y en San Miguel de Allende realizando trabajos para una funeraria.

“El 11 de septiembre que era la audiencia preliminar donde a la juez Nancy Moreno Vázquez se le presentan bastantes pruebas, testigos, para acreditar que mi sobrino no es la persona que están buscando ellos. Buscan a alguien del 96, mi sobrino es del 98; aparte ahí mismo ellos dicen que se meten a la base de datos, que buscan a una persona de nombre Pedro Rodríguez y ellos descargan imprimen la licencia de conducir de cuando tenía 18 años y ya dicen que es él (...) ellos lo pone como Tlaxcalteca, no es tlaxcalteca; mi sobrino es nacido en León, Guanajuato y toda su vida ha radicado aquí en San Felipe”, dijo Cristian Vázquez Mares, tía de Pedro.

#JusticiaParaPedro Pedro fue detenido el 5 de septiembre en San Felipe #Guanajuato La @PGJE_Tlaxcala lo acusa de un homicidio el 08/11/2021. Ese día Pedro estaba trabajando trasladando cuerpos a la funeraria para la que trabaja en San Felipe. pic.twitter.com/1v9YOA0zxN — René Fúnez (@ReneFuat) October 14, 2022

Señalaron que pese a tener testigos que vieron a Pedro ese día, tanto en León como en San Miguel de Allende; así como pruebas documentales de que él no estuvo en Tlaxcala y por ende no es responsable del homicidio del cual lo acusan, Pedro no ha sido liberado.

Hicieron un llamado a las autoridades para que revisen el caso de Pedro y sea puesto en libertad.

“Es algo desgastante de estar preocupados, estar con la angustia de no saber si de verdad está bien como lo dice, estar con la angustia de cómo estará, qué estará pasando allá dentro, porque él está entre cuatro paredes. Todo este tiempo quién se lo va a recuperar”, dijo Cristian Vázquez Mares.

Te puede interesar:

Policía de León muere en accidente vial cuando iba a trabajar

Rechazan prohibir corridas de toros en Guanajuato ante discusión en el Congreso

Cinco zonas en Guanajuato son de alto riesgo para buscar a desaparecidos