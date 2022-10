Reforman artículo que condiciona apoyo a hijas durante un divorcio solo si “viven honestamente”.

La Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato aprobó reformar el Artículo 341 del Código Civil, el cual en caso de un divorcio, condiciona apoyo a hijas solo si “viven honestamente”. La reforma elimina distinciones entre los hijos varones y mujeres en el proceso del divorcio.

En la difusión de la reforma, Luis Alberto Estrella de la Procuraduría de Derechos Humanos (PRODHEG) apuntó que esos roles de género no son compatibles con la realidad y es discriminatorio, y la distinción que presenta la ley no tiene justificación legítima, por lo que la propuesta es acorde a los principios de igualdad y no discriminación.

Te puede interesar: ¿Amante del hogar y la innovación?

“Hijos e hijas de consortes divorciados se encuentran en la misma situación de igualdad que exige tener las mismas igualdades de obtener igual de resultados y si bien en ocasiones atendiendo a las circunstancias es necesario introducir diferenciaciones en la ley para equilibrar las diferencias que celebran entre hombres y mujeres, lo cierto es que en el caso que nos ocupa, la definición que introduce la medida de legislativa no encuentra justificación legítima”, dijo Luis Alberto Estrella.

El Artículo 341 del Capítulo XII actual señala que “Los consortes divorciados tendrán obligación de contribuir, en proporción a sus bienes, a la subsistencia y educación de los hijos varones hasta que lleguen a la mayor edad, o después de ésta si se encuentran imposibilitados para trabajar y carecen de bienes propios suficientes, y de las hijas aunque sean mayores de edad, hasta que contraigan matrimonio, siempre que vivan honestamente”.

Con la reforma, diputados señalaron que se elimina la carga de género contras las mujeres y se garantiza la subsistencia para hijos e hijas.

“Me parece adecuada la propuesta, va a quitar un esquema enorme de desigualdad y discriminación que tiene el 341.Yo abonaría a que la propuesta contemple con relación a los hijos y al final a la subsistencia de sus hijos e hijas y lo demás será a criterio y análisis que el juzgador realice en cada caso en concreto”, dijo el diputado Bricio Balderas Álvarez.

El dictamen fue aprobado en sentido positivo y se votará en el Pleno del Congreso, donde se espera su aprobación final.

🔴#EnVivo #Comisión de Justicia ⚖️🏛️ | Recibe 1⃣ iniciativa sobre requisitos para acceder a diversos cargos en un juzgado cívico.

Da seguimiento a 2⃣ propuestas:

📌Corregir discriminación contra la mujer

📌Regular arrendamiento temporal en condominios https://t.co/tWKg0Foibg — Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) October 18, 2022

Te puede interesar:

Policía de León muere en accidente vial cuando iba a trabajar

Rechazan prohibir corridas de toros en Guanajuato ante discusión en el Congreso

Cinco zonas en Guanajuato son de alto riesgo para buscar a desaparecidos