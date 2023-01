Diego Sinhue ve voluntad de federación en avanzar en plan de abasto de agua para Guanajuato.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que hay buena relación y disposición con el gobierno federal para el avance del proyecto de Agua Sí.

El mandatario explicó que en la reunión mantenida esta semana se vieron los primeros pasos a seguir para consolidar el proyecto, el cual sería la generación de un convenio marco para posteriormente invertir en un proyecto ejecutivo por hasta 160 millones de pesos.

“No puedes hablar de un presupuesto si no hay un proyecto ejecutivo, se habló de un presupuesto para un proyecto ejecutivo y el puro proyecto ejecutivo se estimó en 160 millones de pesos y acordamos que será mitad y mitad (...) no sirve encargar un proyecto si no tienes un convenio marco porque hay que entender que es competencia el tema del agua, hay que entender que quienes tienen los derechos son los campesinos”, dijo el gobernador.

En esta reunión de trabajo evaluamos los mecanismos que nos permitirán avanzar en proyectos de abasto de agua potable para diferentes municipios del estado. Agradezco el compromiso de su Director y de @conagua_mx para seguir trabajando juntos por las familias de #GTO. pic.twitter.com/ysEGNc0FS7 — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) January 24, 2023

Rodríguez Vallejo consideró que es una buena señal que en la reunión estuviera presente Germán Martínez, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), junto con su equipo jurídico.

El gobernador adelantó que en un mes se tiene proyectada otra reunión para revisar avances, incluso para la generación del convenio marco.

“Estamos avanzando en el tema, tenemos esta mesa permanente y el enlace de la Gobernación es Miguen Angel Chico. Ya hubo una reunión de técnicos, ya hubo esta reunión con el director que vino y acordamos tener un trabajo constante para generar un convenio marco, ese convenio marco debe llevar varios anexos que nos permita ya teniendo el convenio, ya empezar con el proyecto ejecutivo. Un proyecto de estas magnitudes llevará un año hacerse, porque es una obra de gran magnitud”, dijo el gobernador de Guanajuato.

El proyecto de Agua Sí para Guanajuato busca la distribución de agua superficial de algunas zonas del estado para abastecer al corredor industrial, donde la explotación subterránea ha mermado la capacidad de abasto. Los municipios más afectados son: León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya.