Magistrado de Jalisco acusado de abuso sexual se quedó sin fuero

De los 38 diputados, hubo 31 votos para desaforar al magistrado, pues tres legisladores están enfermos de Covid y cuatro, por pertenecer a la Comisión de Responsabilidades, ya no podían votar. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Después de siete horas de deliberación y 31 votos a favor, el pleno del Congreso del Estado de Jalisco, conformado como jurado, aprobó el desafuero en contra del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, acusado de agredir sexualmente a una menor de edad.

De este modo, el magistrado queda sin el blindaje que le otorgaba la ley y permite que la carpeta de investigación en contra de este personaje sea judicializada. Del mismo modo, de facto queda separado de su cargo y función dentro de la Quinta Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

Si bien son 38 diputados, tres no acudieron a la sesión por esta infectados con Covid-19, mientras que otros cuatro, por formar parte de la Comisión de Responsabilidades, ya no participan en el proceso del jurado.

Cerca de la medianoche se emitió el resolutivo del cual fueron notificados los dos abogados que acudieron a representar al magistrado.

“Procede que la Fiscalía pueda consignar la causa ante un órgano jurisdiccional y se siga un juicio. Lo que en este momento hizo el Congreso es dejarlo en aptitud de cualquier ciudadano para que pueda ejercer acción legal contra él. Quitarle la protección para que sea como tú o como yo”, expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Legislativo, el diputado José María Martínez.

Recursos del magistrado

A lo largo de la sesión, se estuvo revisando en la Oficialía de Partes que no llegara alguna comunicación que pudiera afectar el proceso de desafuero. Tampoco dejaron de emitir su veredicto 24 diputados que el magistrado había pedido que se recusaran. A decir de Martínez, esto no afectará la resolución en torno al caso del magistrado:

“Tengo la convicción personal como abogado que no; sin embargo debo advertir que por supuesto las herramientas jurídicas que cada uno pueda hacer uso de ellas para obtener un resultado a su favor, pero en este caso concreto no tengo duda de que lo que hicimos fue lo correcto y no habrá manera de que tumbe este proceso”.

Lo que sigue para la Fiscalía

Luego de aprobarse el desafuero del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, se notificará al Ministerio Público que tendrá dos caminos: la imputación mediante cita o solicitar ya la orden de aprehensión con un juez.

“Ahora vamos a esperar un rato más para ver si logramos la notificación oficial, si no espejaríamos lograrlo en las primeras horas de la mañana. Y a partir de esa notificación donde se informa a su servidor de la decisión del Congreso, lo que corresponde es que yo notifico al Ministerio Público que integró la carpeta para los efectos de que la agregue en su carpeta de investigación que conste la decisión de esta soberanía y que quede habilitado para la siguiente decisión que sería acudir ante el tribunal correspondiente para judicializar el asunto. Es la etapa en la que estamos”, dijo el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez.

Se cuestionó al fiscal si el magistrado está localizable, a lo que expresó que la presencia de dos de sus abogados en el juicio de procedencia implicaría que en efecto si se puede ubicar a este personaje para notificarlo.