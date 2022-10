Motociclistas serán los más vigilados y sancionados con la nueva Ley de Movilidad del Estado de Jalisco

Las modificaciones aplicadas a la nueva Ley de Movilidad de Jalisco que afectan a los motociclistas resultan controversiales, pues mientras usuarios de estas máquinas las califican de restrictivas, otros las aplauden para poner orden a estas unidades que en los últimos años invadieron el espacio público.

En estas reformas, finalmente se establecen sanciones a normas que antes aparecían sólo en el reglamento y que no eran motivo de multa. Por ejemplo, la nueva ley infracciona con cinco a 10 unidades de medida y actualización (UMAS), es decir de 481 a 962 pesos a motociclistas que no respeten su carril de circulación, así como quienes circulen por pasos a desnivel o puentes donde se encuentre expresamente prohibida su circulación. Motos de bajo cilindraje (menores a 250 centímetros cúbicos) no podrán circular en vialidades primarias de alta velocidad.

70% de las motocicletas que transitan en calles de México son consideradas de baja cilindrada que rondan entre los 125 cc y 200 cc.

La nueva ley también aplicará una multa de 10 a 30 UMAS, es decir 962 a dos mil 886 pesos, a aquellos motociclistas que no porten o usen casco de manera adecuada. La misma multa se aplicará a aquellos que no respeten las normas viales establecidas a motociclistas. Entre dichas normas se establece que el motociclista deberá mantener en todo momento, sin importar la hora del día, las luces de la motocicleta encendidas, tanto las traseras como delanteras.

El rebase se establece que sólo podrá ser por el carril de la izquierda, deberán ocupar un carril completo de la vialidad al transitar y no ir por en medio de los automotores. Si el motociclista quiere subir a una zona peatonal, deberá necesariamente descender de la motocicleta (se aplicará también la multa correspondiente a la invasión general a zonas peatonales de vehículos de motor).

Será motivo de sanción manejar una motocicleta con mascotas abordo. También habrá infracción si hay objetos que excedan las dimensiones de la motocicleta, así como materiales peligrosos. Es motivo de sanción el uso de teléfonos celulares o distractores al usar una motocicleta.

El motociclista y sus acompañantes no deberán exceder la capacidad permitida establecida en la tarjeta de circulación de la motocicleta, de lo contrario la multa será de 15 a 25 UMAS es decir de mil 443 a dos mil 405 pesos. Se han detectado casos de motocicletas donde viajan hasta cinco personas cuando la capacidad máxima promedio son dos.

Las motocicletas son los vehículos con mayor tasa de siniestralidad en Jalisco.

También sancionará aquellos motociclistas donde vayan menores que no puedan sostenerse del posapiés o excedan la capacidad de tripulantes permitida. Es de las sanciones más altas, pues irá de los 20 a los 70 UMAS, es decir, de los mil 924 pesos hasta los seis mil 735 pesos.

La reforma también permitirá las sanciones a motocicletas que están estacionadas sobre banquetas o zonas peatonales, pues se establece que deben dejarse sólo en sitios destinados para ese fin.

Los menores de edad no podrán manejar motocicletas a menos que cuenten con un permiso de una asociación deportiva que los acredite en su uso y si son de uso recreativo, sólo que no circulen por vías urbanas.

4.2 millones de motocicleta transitan en Jalisco en 2021, por cada vehículo que entra a las calles, se suman dos motos al padrón vehicular.

Usuarios inconformes con los cambios

Aunque las autoridades señalaron que se llevaron a cabo mesas de trabajo entre organizaciones de motociclistas, acusan que al final no tuvieron conocimiento del documento final que se aprobó la madrugada del sábado en sesión del pleno del Congreso del Estado.

Entre las agrupaciones que expresaron su inconformidad se encontraban la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista AC. Se mantuvieron sin cambios por ejemplo, la permanencia de chalecos con las placas visibles en ellos, así como que cualquier motocicleta nueva que se compre en agencias o tiendas departamentales debe salir con placas.

“es posible que hagamos manifestaciones, hay mucha inconformidad porque se nos está criminalizando. Por ejemplo, las sanciones por estacionarse en algunos sitios cuando no existe la infraestructura ni los espacios para dejar las motocicletas y los que hay muchas veces se encuentran invadidos por carros”, expresó Luis Rangel, motociclista y participante de caravanas.

Legisladores defendieron la aprobación del documento, al señalar que se llevaron a cabo múltiples mesas para tomar en cuenta todas las opiniones sobre dichas modificaciones.