Advierten con protestas en Tlajomulco, acusan afectaciones por nuevo puente vehicular de Adolf Horn

Vecinos de los fraccionamientos Real del Valle, Las Palmas y Arboledas se encuentran al borde de la manifestación, pues acusan que con la construcción del puente vehicular de la avenida Adolf Horn, se cerrará el paso vehicular sobre las vías del tren. Esta decisión provoca que uno de los tres ingresos a estos fraccionamientos quede inhabilitado, situación que afecta a más de 30 mil personas, pues en hora pico tardan hasta una hora para salir o entrar a sus viviendas.

Los vecinos adelantan manifestaciones para exigir que se instalen plumas u otros mecanismos de seguridad, pero que no se bloquee completamente el paso sobre las vías del tren.

Real del Valle, uno de los fraccionamientos más populosos de Tlajomulco, tiene tres ingresos, uno en una vialidad paralelo a las vías del tren, otro sobre la avenida San Víctor y uno más que da hacia la avenida Concepción. Sin embargo, por la ubicación del puente y el cierre de las vías, el primero de estos ingresos queda inutilizado y sólo quedan los otros dos que no se dan abasto para la entrada y salida de los automotores.

La obra tuvo un costo de 70 millones de pesos.

El problema no sólo es para salir, sino para ingresar al fraccionamiento: “Ahorita con el puente elevado desde arriba se hace la fila para poder entrar al fraccionamiento, ¿por qué?, porque nos quitaron una entrada, si con dos ya era cuello de botella, imagínese ahorita”, explica una vecina.

Autoridades han mencionado que el objetivo del puente es evitar la convivencia de los vehículos, no sólo con la Línea 4 del Tren Ligero, sino también con el tren de carga, por lo cual descartan que se siga permitiendo el paso a nivel de calle.

Los afectados afirman que en temporada de lluvias, los dos ingresos que quedaron libres, se inundan, por lo cual, en caso de tormenta severa, se quedarán atrapados en el fraccionamiento.

Hoy quedó cerrado el paso para cruzar las vías

Afirman que el problema del ingreso no solo afecta a los automovilistas, sino a los usuarios del transporte público, que deberán caminar un largo tramo para llegar a la parada de camión e incluso a los ciclistas, porque al no haber pasado a nivel de calle sobre las vías, necesariamente deberán transitar por el puente vehicular donde los autos circulan a gran velocidad.

“Nos están perjudicando directamente y no nos están dando ni una sola alternativa. Se entiende que tiene que pasar por ahí la Línea 4 del Tren Ligero, se entiende que va a ser cruce de muchas personas, se entiende que también van a estar ahí las líneas del tren ferroviario, pero no sé, algún buen sistema de semáforos, poner algo que nos pueda ayudar y que no nos afecte tanto”., concluye otra afectada.

Los vecinos ya están organizando movilizaciones y manifestaciones para que les presenten un proyecto que les convenga a todos en la zona.