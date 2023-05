Cada ayuntamiento de Jalisco tendrá su propio sistema anticorrupción

El Congreso del Estado aprobó la creación de los Sistemas Municipales Anticorrupción, es decir, que cada ayuntamiento pueda contar con un sistema propio para sancionar los actos irregulares de sus integrantes.

La iniciativa aprobada llega con cambios, pues originalmente permitía que funcionarios como el síndico, el secretario general y otros funcionarios municipales pudieran estar dentro de esta estructura, pero ganó críticas la propuesta, porque empleados municipales deberían ser juez y parte de los asuntos por resolver.

La modificación sólo deja a tres integrantes: un representante de la sociedad civil, un funcionario de la Contraloría Municipal y el titular de transparencia. Aunque sólo son dos funcionarios, se ha mantenido las críticas a esta propuesta al señalar que no dejan de ser funcionarios municipales quienes estarán resolviendo. Estos sistemas municipales anticorrupción, al término de la administración municipal, podrán cambiar de integrantes.

La reforma aprobada esta tarde, afirman, sólo beneficia a los partidos grandes.

“Es fundamental tener este sistema, por lo cual, propusimos inicialmente que estuviera integrado por el titular del órgano interno de control, que estuviera también la síndica o síndico, que estuviera el secretario o secretaria del Ayuntamiento, el titular de la Unidad de Transparencia y por supuesto, también la parte ciudadana, un representante del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. La propuesta ahora es menos gobierno y más ciudadanos. Escuchamos las voces para que quedara ya de manera definitiva una estructura más pequeña, menos burocrática”, explicó el diputado Higinio del Toro sobre modificar el dictamen original.

Algunos diputados de oposición solicitaron que dentro de estos nuevos sistemas anticorrupción se permitiera que regidores de oposición electos por representación proporcional pudieran formar parte de estos sistemas anticorrupción, pero esto se descartó bajo el argumento que si el alcalde no metía mano en los procesos, tampoco otros ediles.

“La causa y razón para no incluirlos es simple. Lo que mandata el Sistema Nacional no contemple esa figura a nivel municipios. Lo mismo que hicimos en el Estado, estamos replicándolo a nivel municipal, y la figura de la representación proporcional, al quitar la parte de los alcaldes, lo que hacemos es precisamente que no tengan más injerencia y que sea un ciudadano a final de cuentas quien presida el sistema”, expresó el diputado Del Toro.