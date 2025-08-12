Zapopan entrega 10 mdp en apoyos a afectados por lluvias en Tabachines y La Martinica

El Gobierno de Zapopan comenzó la entrega de apoyos económicos para los vecinos y negocios afectados por la fuerte lluvia del pasado 15 de julio en Lomas de Tabachines y La Martinica.

Cabe recordar que durante la contingencia participaron más de 800 servidores públicos en labores de limpieza y saneamiento, según informó Jaime Alberto Moreno Cacho, director de Operaciones de Protección Civil y Bomberos de Zapopan.

Realizaron censo y la evaluación de los daños

Posterior al evento, personal de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad realizó un censo casa por casa para determinar el nivel de afectaciones. Salvador Villaseñor Aldama, titular del área, señaló que el monto de ayuda se definió con base en la magnitud de los daños.

En total, se destinó una bolsa presupuestal de 10 millones de pesos para atender a 144 viviendas y 31 negocios. Cada familia recibirá un cheque de hasta 45 mil pesos, y en algunos casos, apoyo en menaje. Para los comercios afectados, se otorgarán créditos de hasta 60 mil pesos.

Llega el apoyo solidario por parte de las autoridades

El presidente municipal, Juan José Frangie, destacó que la ayuda se entregó en menos tiempo del previsto y que los recursos provienen directamente del pago de impuestos.

Por su parte, vecinos de esta colonia como María Guadalupe Cabral agradecieron la respuesta oportuna tanto de las autoridades como de la sociedad civil.

El alcalde subrayó que el objetivo es que las familias y negocios puedan retomar sus actividades lo antes posible y que la solidaridad entre autoridades y comunidad sea un pilar en la atención de desastres.

“Recuerdo que mucha gente decía que la ayuda tardaría en llegar hasta 60 días, hoy estamos aquí entregando este apoyo, para que vuelvan a iniciar, este dinero que hoy les damos es suyo, es del pago de sus impuestos”, dijo.