Tocilizumab dejó de importarse por no tener etiqueta en español: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se refirió a la petición que hicieron médicos del hospital privado ABC, para que el medicamento tocilizumab fuera liberado de la aduana de la Ciudad de México, ya que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lo bloqueó sin saber el motivo de esto.

El Subsecretario aseguró que la situación no se debió a un capricho de la Cofepris o a una imposición del doctor José Alonso Novelo, titular de ese organismo, ya que el viernes hubo una reunión del sector salud con el laboratorio Roche, quien tiene la patente del medicamento, para saber qué pasaba y la situación fue que no tenía etiquetado en español.

“El doctor José Novelo es muy proactivo para facilitar la importación, pero se vio que una de las restricciones para no importarse es que la etiqueta no estaba traducida al español, podría parecer una trivialidad, pero este es uno de los elementos estándares de las buenas prácticas de regulación porque si no se cuida que haya una traducción competente puede derivar en accidentes por uso inadecuado”, explicó.

Sin embargo, el funcionario insistió en que no hay aún evidencia científica relevante para afirmar que ese medicamento es efectivo para todos los pacientes con Covid-19, ya que hay varios grupos de investigación para determinar su posible uso, como lo hicieron con la hidroxicloroquina, acitromicia, entre otros.

“Este fármaco se elaboró para la artritris reumatoide, enfermedad de Castleman y ese uso actual, tiene registro sanitario en varios países con esa naturaleza. Como ha ocurrido con otros medicamentos, en una emergencia sanitaria se buscan alternativas, es parte de la intención de hacer el bien y salvar la vida, se empezó a considerar dado que covid en su forma de causar daño incluye un componente importante de inflación, esta medicina interfiere con este proceso y puede considerarse útil”.

También precisó que en México el medicamento se importaba en el contexto de una condición especial que dispuso Cofepris, que es un permiso facilitado para varios fármacos que tiene esta característica para ser potencialmente útiles en medio de una emergencia.

“La buena noticia es que ya se va a volver a importar con una nota de cautela que dice que ‘contundentemente podemos decir que no existe el nivel de evidencia científica derivada de estudios comparativos como para considerar a tocilizumab ya como un estándar de tratamiento por más que haya descripciones clínicas de personas que lo hayan usado y obtenido su recuperación’”.