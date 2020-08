Respeto a los 9 gobernadores que piden mi renuncia: Hugo López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que mantiene respeto por los nueve gobernadores que exigieron su destitución; aunque en una carta firmada por 10 gobernadores se pedía su destitución, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se deslindó de dicho documento.

Debido a esto, el funcionario federal restó importancia a la carta, aunque abundó que la situación de la epidemia causa en las personas diversas presiones y estados de ánimo adversos, por lo que los nueve mandatarios restantes tienen diversas percepciones, como angustia o miedo ante la pandemia.

“Las decisiones específicas de ellos involucran el éxito o no éxito del manejo de la epidemia porque son autoridades sanitarias. Es natural que eso implique una carga muy fuerte, por eso expreso mi respeto; los gobernadores son autoridades políticas y administrativas, que deben tomar decisiones sobre cuidar la economía de los estados, eso causa gran estrés, para tener balance entre proteger la salud y la vida no hay formula única para resolverlo”.

López-Gatell agregó que puede resultar más fácil para ellos desfogar en el otro sus inquietudes, pero confió en que podrán seguir con el trabajo en conjunto, ya que tener diversas apreciaciones enriquece la estrategia contra la pandemia.

“Así se hace la ciencia, con el conjunto de varias visiones y discrepancias; en la mayoría de la sociedad mexicana existe consenso de dónde debemos dirigir la atención, es una respuesta de Estado, no del gobierno federal, estatal o municipal, sino de la sociedad; no es inusual que ciertos actores sociales quisiera identificar temas políticos o económicos, pero la conducción de esta epidemia en México es técnica, basada en la ciencia”.

Finalmente, descartó que busque participar en los procesos electorales de los próximos años, ya que su formación es científica y técnica y así continuará con su labor.

“La relevancia de una servidor público es su contribución, su esfuerzo para orientar sus capacidades es el bien público. Los funcionarios tenemos responsabilidades específicas, pero una cosa que se confunde es la actividad de un funcionario para proponer, diseñar o supervisar políticas públicas, porque eso es lo que me manda la ley, con la política, yo no tengo ningún lugar en la política, mi formación es técnica y a eso me dedicaré”.

