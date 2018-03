Negrete critica el no descenso: 'Esto no se arregla con dinero'

La decisión de eliminar el descenso de la Liga MX a partir de la temporada 2018-2019 comenzó a tener críticas, ya que a partir de la mención, Manuel Negrete, emblemático ex jugador de Pumas y también recordado por uno de los goles más bellos y espectaculares dentro de un Mundial como lo fue en México 86' frente a su similar de Bulgaria, habló en exclusiva para Publisport sobre el hecho y aseguró que él no está de acuerdo con la decisión que se tomó y asevera que los problemas no se arreglan "con dinero".

Decio de María renuncia a la presidencia de la FMF

¿Qué opinión te merece la decisión de eliminar el descenso de la Liga MX?

Es una mala medida. Lo que deben de hacer es remediar muchas de las cuestiones que no se hacen bien para mejorarlo. Esto no se arregla con dinero, ya que hay muchos equipos que quieren buscar subir a la Primera División y ahora será más complicado.

¿Quién es Yon de Luisa, el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Futbol?

Pero, ¿no crees que eso perjudicará a los futbolistas?

No es tanto por el futbolista. Quieren llegar, por su puesto. Como jugador de futbol no quieres estar en ascenso todo el tiempo. Aquí va más allá de lo comercial y patrocinio.

Hace 17 años también desapareció el descenso en la liga MX

¿Qué recomendación darías?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) debe de hacer un consenso con los clubes del campeonato de Ascenso para ver los votos y la igualdad. A mí me gustaría escuchar a los equipos para saber su opinión y tomarlos en cuenta.

¿Por qué consideras que Decio de María, presidente de la FMF, dejó el puesto?

La verdad es que no sé mucho y yo no hablo por hablar. Seguramente fue una cuestión personal, pues al final del día ellos son los dueños del futbol.

¿Qué crees que perjudique más esta decisión?

Afecta en la condición de futbol de la Liga de Ascenso. Será casi imposible llegar ahora al máximo circuito y también eso irá en contra de los extranjeros.

¿Te gusta que hayan muchos extranjeros?

La verdad es que yo pondría máximo tres extranjeros. Hoy en día juegan una cantidad extraordinaria que lo que se vivía en mi tiempo, pero todo tiene un cambio y ahora vivimos en un modelo de futbol complejo y diferente.

¿Crees que Yon de Luisa tenga un buen papel como máximo representante del balompié mexicano?

Tiene que presentar algo novedoso . Ojalá que entre con nuevo proyecto y eso ayude las decisiones que se están tomando en estos momentos. Él puede tener muchas medidas, pero si no es algo innovador no creo que cambie nada.

¿Qué tanto puede perjudicar este tema para la Selección Mexicana?

Mucho. Debemos tomar en cuenta que ahora con el tema de tantos extranjeros se han complicado las cosas, por lo que si no toman el control del hecho no se sabe hasta dónde se puede llegar.

¡Imperdible!