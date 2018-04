Ex jugador de Monterrey es acusado por agresión a sexoservidora

El ex jugador de Monterrey, Marlon de Jesús, y su compañero en Emelec, Carlos Moreno, fueron denunciados por maltrato físico y verbal hacia una trabajadora sexual.

De acuerdo con información del diario ‘La República’ de Ecuador, la denuncia asegura que fue Moreno el futbolista que la contrató, para posteriormente ir por otros seis jugadores del equipo ecuatoriano, entre los cuales sólo se pudo identificar al también ex jugador del Puebla.

Dicha mujer, asegura que fueron a un hotel, en donde tuvo relaciones sexuales con los dos futbolistas, mientras otro los grababa.

“Una vez que todo terminó les pedí que me cancelaran y me dijeron que no podían porque se les había perdido el dinero, les indiqué que entonces llamemos a la Policía para que nos revisen y entonces se enfurecieron y empezaron a agredirme”, aseguró la supuesta víctima.