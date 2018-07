Tenista belga besa a su novia y asegura 'no tener ninguna efermedad'

Durante el partido entre Alison Van Uytvanck y la española Garbiñe Mugurusa, correspondiente a la segunda ronda del torneo de Wimbledon, la belga protagonizó una escena que dejó marcada su forma de ser y ver la vida, pues no le importó que tras su victoria se aceró a su novia y la besó frente a las cámaras.

Después de que la nacida en Bélgica opacara a su oponente en turno -actual campeona del certamen británico- dejó en claro que ella “no tiene ninguna enfermedad”, refiriéndose a lo que la gente pueda llegar a pensar de ella y sus preferencias sexuales.

Wimbledon | Brillante performance de Alison Van Uytvanck (🇧🇪) que despidió a la campeona defensora Garbiñe Muguruza (🇪🇸) por 5-7,6-2,6-1. La belga avanza a tercera ronda por primera vez. pic.twitter.com/abWtAZ3MEC — Drive Cruzado (@DriveCruzado) July 5, 2018

“Decidí hacerlo público y no mantenerlo en privado porque soy feliz; no importa si es con un hombre o una mujer. No hay que tener vergüenza, quiero ser libre. No tengo ninguna enfermedad”, aseveró la tenista, quien buscará hacer historia dentro del certamen internacional.

