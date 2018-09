Chivas femenil, feliz de dar un paso rumbo a la Liguilla

Además del orgullo de ganar el Clásico Tapatío, Chivas tiene otro motivo para festejar. Tras el 2-0 sobre el Atlas, en el Estadio Akron, dio un paso importante rumbo a la Liguilla del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX Femenil. El técnico Luis Fernando Camacho celebró estar más cerca de la fiesta grande.

Chivas femenil gana de nuevo el Clásico Tapatío

“Sabemos que nos estamos alejando del quinto lugar. Estamos luchando para definir la Liguilla, nos sirve para saber hasta dónde podemos. Ahora que se nos van las Sub-17 (a Selección) sirve para medir cómo están las demás, recuperamos a varias más para el cierre del torneo y eso es lo importante”, explicó.

“Es un partido importante por lo que nos jugábamos, era el poder alejarnos a seis puntos de ellas, sirve como un envión para la segunda vuelta, nuestro objetivo sigue siendo el mismo”, agregó Luis Fernando Camacho.

Admitió el técnico de Chivas que el Atlas fue un digno adversario. “El rival cuenta, hizo su futbol, su partido. Nosotros tenemos un equipo limitado en cuanto a lesionadas, el rival cuenta, pero se gana con goles, recuerdo tres claras de ella, pero no otra más. Fue un partido muy disputado, mucha lucha, pero supimos por dónde hacer daño”, detalló.

Y reconoció que fue clave arrancar el Clásico Tapatío con un gol de los llamados “de vestidor”, antes de cumplir el primer minuto de juego. “Quién no quisiera entrar a un partido con un gol a favor. Se maneja diferente. No vimos en su nivel a Tania (Morales), le costó un poco el ritmo, Norma (Palafox) no entrenó toda la semana, se sintió cansada y era darle minutos a las demás. Modificamos tratando de asegurar el partido”, finalizó.

