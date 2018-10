Natalia Botello conquista la primera Plata para México en Buenos Aires

La esgrimista Natalia Botello conquistó la primera medalla de Plata para México en los Juegos Olímpicos de la Juventud, de Buenos Aires 2018, tras caer en la final de sable individual 15-9 ante la húngara Liza Pusztai.

La abanderada de la delegación mexicana rompió en llanto después del combate ya que confesó que su meta era poner la bandera de México en lo más alto del 'Pabellón África' del Parque Olímpico argentino, por lo que se quedó con sed de revancha para su próxima competencia.

👇🏻 También te puede interesar 👇🏻

Salvador Cabañas revela por fin por qué le dispararon en la cabeza

"Ésta no era nuestra meta, nuestra meta es el Oro en unos Juegos Olímpicos, entonces la lucha sigue. Me siento muy contenta porque ser la primera mexicana en lograr una medalla en esgrima en estos Juegos Olímpicos de la Juventud es un gran logro y como dicen 'voy dejando huella en donde piso'. Me siento muy contenta, con ganas de más", declaró la mexicana para Publisport al finalizar su participación.

La atleta tijuanense se llevó el primer punto del duelo, no obstante, con una técnica envidiable, Pusztai se repuso de inmediato para dejarla en desventaja 8-4 en el primer tiempo.

Pare el segundo lapso, la esgrimista de 16 años parecía reponerse al sumar cuatro puntos consecutivos y poner el marcador 13-7, sin embargo, pese a su gran esfuerzo y los reclamos al árbitro al considerar que merecía más en el conteo, la atleta europea logró quedarse con la victoria al dejar el marcador final 15-9. Es así que ya no fue necesario realizar el tercer tiempo.









Publicidad









"Había algunas acciones que yo sentía que eran mías y miraba a todas las gradas que hacían que eran mías, pero no me las daban y eso me desesperó, no te puedes poner a pelear con el árbitro porque nunca le vas a ganar; ése fue uno de mis errores también. Al final dije: ya, ya para qué, si estoy haciendo lo mismo y no me lo dan, no lo va a cambiar", apuntó Botello luego de reclamar en mas de una ocasión al árbitro.

De esta manera, Natalia Botello logró subirse al podio con la medalla plateada, mientras que la belga Jolien Cortyen completó la premiación con la presea de Bronce.

Al momento México suma cinco medallas en la tercera edición de los Juegos Oĺimpicos de la Juventud; dos de oro, una de plata y dos más de bronce.

"Yo no me voy a ir de esgrima sin mi Oro Olímpico".

Luego de dos medallas de Plata consecutivas, en el Mundial y en Buenos Aires 2018, Natalia Botello ya apunta a los Juegos Olímpicos Mayores de Tokio 2020 y advierte que va por el Oro a como dé lugar.

👇🏻 También te puede interesar 👇🏻

Son jugadores de Chivas y también graduados universitarios

"Ya tuvimos la medalla en Buenos Aires y ahora vamos con Tokio, la clasificación es el año que entra y estoy lista para lo que venga. Yo no me voy a ir de esgrima sin mi Oro Olímpico", apuntó la mexicana.

"Yo soy una persona que cuando quiere algo lo consigue y dicen que el que persevera alcanza, ya van dos veces que me traigo Plata, en el Campeonato del Mundo y aquí, entonces yo voy a seguir trabajando por mi Oro, no me voy a cansar y hasta que no me pueda subir a un podio en unos Juegos Olímpicos y que suene el Himno Nacional Mexicano no me voy a sentir realizada", sentenció.

PUBLIMETRO TV