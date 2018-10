Felipe Muñoz y Ricardo Delgado recuerdan sus glorias olímpicas

El Estadio Olímpico Universitario volvió a recibir a los atletas que desfilaron por sus instalaciones en la inauguración de los XIX Juegos Olímpicos México 1968.

Atletas, jueces y voluntarios que participaron en aquella justa desfilaron para conmemorar el 50 aniversario de las olimpiadas en el país. Más de 600 participantes observaron a Enriqueta Basilio encender el pebetero tal como lo hizo en el 68 entre ellos dos medallistas mexicanos; el ex pugilista Ricardo Delgado y Felipe Muñoz, ambos entregaron medalla de Oro a la delegación mexicana.

Ricardo Delgado recuerda con mucha emoción su triunfo sobre el boxeador Polaco, Artur Olech, que le valió subir a lo más alto del podio para quedarse con la medalla de oro.

“Fue algo sensacional, fue la primer medalla de oro que ganaba México en boxeo, la gente que asistió a la Arena México se volvió loca en sentido positivo muchos aplausos y nos veía todo mundo, la arena estaba totalmente llena y afuera había gente porque también pusieron pantallas, recuerdo que el festejo por el Oro me duró como dos años, todos me veían, me felicitaban.

También recordó una anécdota del día en que se coronó en la categoría mosca en los Juegos Olímpicos del 68:

"En aqueja ocasión yo era el único mexicano arriba del ring, todos los demás eran polacos: mi rival, Artur Olech, sus entrenadores y mis entrenadores que también era de Polonia, decíamos de broma que le había ganado a Polonia, comentó con una sonrisa en su rostro.

Por su parte Felipe ‘El Tibio’ Muñoz también recordó uno de los momentos más emocionantes que marcaron su vida deportiva y personal.

"La inauguración fue un momento icónico en mi vida, yo creo que para todo el país, por el orgullo de que todos nos vieran que somos un país que cumple, que trabaja, que se esfuerza y también podemos ser campeones.













También declaró que la medalla olímpica siempre fue un objetivo en su vida: "Yo soñé que ganaba unos juegos olímpicos, que llegaba en primer lugar, que le ganaba al campeón del mundo, al campeón americano y que veía la bandera de México bien arriba, lo platico siempre, sí se pueden conseguir los sueños, porque las cosas son imposibles hasta que decides hacerlas” comentó ‘el tibio’.

Para concluir expresó lo que sintió al volver a revivir la inauguración en el evento conmemorativo de los Juegos Olímpicos: “Fue un momento de sumo orgullo, un gusto al estar aquí, 50 años después vuelvo a tener ese mismo sentimiento; la piel se te pone chinita, te sientes bien orgulloso, son cosas que se te quedan grabadas, nos sentimos bien orgullosos todos los que tuvimos el honor y la fortuna de representar a México”.

