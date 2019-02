El festejo del padre de Enrique Esqueda por su segundo doblete en India

Como si su hijo hubiera vuelto a marcar un gol con el América o con la Selección Mexicana, así festejó el padre del delantero mexicano Enrique Esqueda el doblete que hizo su hijo con el East Bengal FC de India ante el NEROCA.

El padre del ‘Paleta’ fue grabado mientras festeja de forma eufórica el segundo tanto del delantero de 30 años de edad y abraza a algunos miembros de su familia también presentes en las gradas del estadio Yuba Bharati Krirangan.

When your son scores a goal like a bawse…#EastBengalFC #LoveEastBengal #QuessEastBengalFC#HeroILeague pic.twitter.com/PB0YCdeWfE

— Quess East Bengal FC (@eastbengalfc) February 8, 2019