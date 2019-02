Spporting Kansas City deja al borde de la eliminación al Toluca

Toluca sufrió un doloroso revés 3-0 ante Sporting de Kasas City y quedó cerca de la eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, por lo que deberá golear y convencer en el partido de vuelta.

En duelo que se realizó en el Childrens Mercy Park, el cuadro mexiquense fue goleado con las anotaciones del húngaro Krisztian Nemeth, al minuto 35: el bissau-guineano Gerso Fernandes, al 52´; y el español Ilie Sánchez, al 72´.

Así, "Diablos Rojos" tendrá que jugar un partido perfecto en casa el próximo jueves, pues además de lograr las anotaciones que le permitan lograr la remontada, tendrá que evitar un gol de la visita, el cual prácticamente los dejaría sin opciones.

Los pupilos de Hernán Cristante nada pudieron hacer y desde el inicio fueron dominados. Nemeth abrió el marcador, Fernandes prácticamente fusiló a Alfredo Talavera y Sánchez, con un golazo, sentenciaron el marcador favorable para el club estadunidense, que está cerca de cuartos de final.

Goal @SportingKC ! @ge7fe beats the defense to put the home side ahead 2-0 | #SKCvTOL #SCCL2019 pic.twitter.com/mQAoGitNqJ

WHAT. A. GOAL.! Illie Sanchez of @SportingKC just scored this beauty! #SCCL2019 #SKCvTOL pic.twitter.com/AwmhPXbEpW

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 22, 2019