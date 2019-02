Tengo miedo de represalias por levantar la voz: Rommel Pacheco

El clavadista mexicano Rommel Pacheco siente temor de que haya represalias en un futuro para él o para los compañeros que han manifestado su desacuerdo con la elección por parte de la Federación Mexicana de Natación para las plazas de las cinco etapas de la Serie Mundial FINA de la especialidad, a realizarse en este año. Pacheco y Jahir Ocampo no fueron considerados para la últimas dos (Rusia e Inglaterra) en la prueba de Clavados sincronizados en trampolín de 3 metros, a pesar de haber ganado esas plazas en la Copa del Mundo de China en 2018.

¿Cuál es tu postura respecto a la decisión de la FMN?

— Me siento indignado. En el proceso selectivo nacional nosotros clasificamos a la Copa del Mundo. Fuimos, ganamos estas plazas para poder participar y en esta ocasión se las quieren dar a otras personas. Se me hace incongruente la decisión ya que –en nuestro caso– quieren poner una pareja para foguearla y que tenga mayor experiencia.

¿Es cierto que buscaste cambiar de pareja, como menciona la FMN?

— Yo ese comunicado lo siento como un ataque directo hacia mi persona. No hay entrenamientos con otra persona, yo no he tenido ninguna práctica con otro compañero que no haya sido Jahir. No sé de dónde sacan que yo quiero cambiar de pareja.

Se señala como beneficiado el grupo de clavadistas representado por la manager Claudia Ruiz. ¿Consideras que ella podría tener injerencia en la FMN?

— Justo con todo lo que se comenzó a destacar, salió a la luz todo esto. No es algo que yo esté diciendo. Están las pruebas. Ella tiene una agencia de representación y ella trabaja para la Federación y los maneja. Yo sí considero que hay un conflicto de intereses. Por tener esa posición y esa autoridad están tomando decisiones que nos afectan como deportistas.

¿Consideras que este conflicto es personal?

— En mi consideración parece así. Tú y la gente que lo ve desde afuera tienen la misma perspectiva. No es algo que yo esté mencionando. Es algo que está ahí, a la luz pública, que se ve, que es obvio y que muchas personas lo saben y se dan cuenta. La verdad tengo miedo de que más adelante, por levantar la voz para defenderme a mí, a mis compañeros y al equipo en un futuro tomen represalias, en mayo, que es el (torneo) selectivo (nacional).

¿Qué represalias temes?

— En el comunicado (de la FMN) especifica que la Federación puede tomar las decisiones que ellos consideren mejores para conformar la Selección. Con esas bases que no tienen fundamentos pueden alegar cualquier cosa y conformar la Selección de acuerdo a como ellos consideren. Imagínate: en el selectivo donde yo puedo conseguir el pase para ir a Panamericanos y Copa del Mundo, ¿que me dejen fuera? Y pierdo la posibilidad de obtener mi pase a los Juegos Olímpicos de Tokio.