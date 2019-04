Diego Lainez en el Tri ¿Sub-20 o Selección mayor?

Después de haber iniciado el proceso de Gerardo Martino como seleccionador mexicano tras los partidos contra Chile y Paraguay, el Tri no verá acción hasta junio previo al arranque de la Copa Oro, tiempo suficiente para que el director argentino esclarezca dudas en cuanto a la convocatoria final de jugadores para dicho torneo.

Una de las cosas que más llama la atención es ver si ciertos elementos, como Diego Lainez, estarán disponibles para el torneo mayor de Concacaf, pues también podrían conformar la Selección sub-20 para disputar el mundial de la especialidad en Polonia.

¿Por qué el Tri mayor?

Simple, porque es el combinado que representa a México en el área y juega los torneos de mayor peso, en este caso la Copa Oro y por más que se trate de un mundial de futbol, uno de categoría inferior no se compara con una competición oficial de selecciones.

Si Lainez quiere demostrar su valía y su madurez debe hacerlo en el combinado mayor, donde se supone hay más retos que en una Selección menor, ya que los rivales son de jerarquía y juegan a otro nivel, tal es el caso de Costa Rica y Estados Unidos.

Además, Diego, sería el recambio perfecto para Hirving Lozano por la banda izquierda o derecha para Jesús Corona o por qué no, iniciar de titular junto con alguno de los dos, ya que ha demostrado adaptarse correctamente por ambos costados del terreno de juego.

¿Por qué el Tri Sub-20?

Mucho se habla de respetar los procesos de los jugadores, tanto en sus clubes como en selecciones, por ello es que la idea de ver a Lainez disputando el mundial en Polonia con la Selección Mexicana sub 20 es acertada si atendemos lo anteriormente mencionado, porque si bien salió como campeón de América siendo un referente y ahora juega en Europa en el Betis, la realidad es que a sus 18 años aún le queda mucho camino por recorrer para terminar de madurar futbolísticamente hablando.

En una selección donde no hay una figura preponderante como tal, Diego sería sin duda la estrella del equipo dirigido por Diego Ramírez y podría establecer una buena dupla con José Juan Macías o Brian Figueroa para conformar una delantera que esté a la altura de las exigencias del cotejo mundialista.

Conclusión

Muy prudente y atinada la respuesta que dio Lainez cuando se le preguntó qué torneo jugar, si Copa Oro o el Mundial sub 20, al responder que él estará disponible en donde se le requiera para representar a México, incluso los directores técnicos han mostrado prudencia al decir que aún deben analizar la situación antes de emitir su convocatoria final y que no saben si el jugador del Betis estará en sus planes.

Evidentemente Diego ha manejado la situación con madurez sin dar declaraciones polémicas, pese a su corta edad, aunque en el fondo desee jugar con una u otra selección y al final esa decisión no depende tanto de él mismo, ya que con el nuevo proceso de Martino en el Tricolor el combinado mayor es prioridad y si el timonel argentino lo llama a Copa Oro, tendrá que estar ahí, mientras que con la sub 20 es cuestión de esperar las decisiones que se tomen desde arriba para saber si va o no a Polonia. En fin, el punto es que sea cual sea la decisión que se tome con Lainez, se respete y se evalúe después de los hechos, no antes, seamos pacientes, por favor.