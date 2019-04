Van Bommel explica por qué Erick Gutiérrez no juega con el PSV

Erick Gutiérrez ha sufrido para jugar con el PSV Eindhoven en su primera temporada. El mexicano suma pocos minutos en el campo, pero el técnico Mark van Bommel explicó que todavía le falta adaptación.

“Tenemos un cierto concepto de juego en el que exiges cosas muy específicas de los jugadores. (Erick Gutiérrez) está en camino hacia allí, debes concederle ese tiempo. Él viene con un cierto patrón de expectativa y está mejorando poco a poco”, declaró Van Bommel en conferencia de prensa.

El entrenador holandés destacó que el Guti es un jugador ofensivo pero todavía le adolecen algunos detalles. “Es muy ofensivo, pero también ha indicado que tiene dificultades con el concepto de juego que tenemos en Holanda”, explicó.

Pese a esto, Mark no está preocupado y sabe que al final de cuentas Gutiérrez se adaptará a lo que él le pide. “Lo logrará. Realmente no me preocupo por eso. Es un muy buen jugador que en mi opinión necesita un poco más”, agregó.

Erick Gutiérrez fue fichado por el PSV a inicios de la presente temporada y en su debut consiguió un gol; sin embargo, con el paso del tiempo cada vez fue tomado menos en cuenta por Mark van Bommel. De hecho, el mexicano volvió a jugar el pasado fin de semana, en el triunfo de 3-1 sobre el ADO Den Haag, después de 10 partidos en los que no tuvo actividad.