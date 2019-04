El más poderoso de México es Tigres: Tomás Boy

El próximo sábado, Tomás Boy dirigirá el que podría ser su último partido con el Club Deportivo Guadalajara. No tiene mayor reparo en admitir que enfrentará al equipo que considera el “más poderoso” de México. Por lo mismo, sabe que un triunfo en casa de Tigres subiría considerablemente sus bonos para quedarse al frente de Chivas el próximo torneo.

“Bueno la verdad no pienso en eso (continuidad en Chivas), voy partido a partido. Este sería el ultimo de la temporada ante el adversario mas poderoso de la Liga. El mejor es León, pero el más poderoso es Tigres. Es un equipo muy poderoso, con muchos laureles, un equipo muy fuerte. Hay que enfrentarlo en la búsqueda de los puntos, que era el objetivo principal para que este equipo enfrente en mejores condiciones su situación el próximo torneo. Ese es mi pensamiento ante un adversario que tendrá un partido muy importante antes, en la Concacaf. A lo mejor no llega en su mejor momento, pero un equipo así de poderoso siempre tiene armas”, explicó.

“Me imagino que sí sumaría bonos (para quedarse), sería padrísimo que se diera en esos términos, pero eso no lo se. Para mí son los bonos a todo dar. Sería muy satisfactorio terminar con una victoria frente al equipo más poderoso de la Liga. Hay que reconocerlo: ha ganado muchas Ligas, tiene una plantilla fabulosa, en ese estadio difícilmente pierde. Pero también para los jugadores sería padre saber que pudieron doblar una inercia muy fea”, agregó Tomás Boy.

El “Jefe” tiene historia con Tigres, pues ahí brilló como jugador. “Ya lo enfrenté muchas veces y regresar al estadio (Universitario) es padre, la gente me trata bien… pero no es tan padre enfrentar a ese equipazo, es muy difícil enfrentar a Tigres en su casa. Tendremos que hacer un partido consistente y tener una mejoría con la pelota, con mucha más posesión y ser más eficaces”, señaló este martes, en Verde Valle.

“Tengo un matrimonio indisoluble con la afición (de Tigres) la verdad es padrísimo el recibimiento. Con la organización no tengo mucha conexión en ese sentido. Esta organización ha hecho las cosas maravillosamente después de descender. No tiene nada que ver con los Tigres con los que yo jugué, yo representaba a la Universidad, eso era Tigres. La Universidad determinaba la pauta a seguir, después la Universidad dejó de administrar al equipo. Cemex y Femsa dirigían a Monterrey, uno de ellos se quedó con Rayados y el otro decidió buscar otra cosa. Lo han hecho muy bien, es una organización padrísima, pero no hubo conexión con los ex jugadores, somos otra cosa”, aseveró.

Y es por esa pobre conexión con la directiva, que no se ve a futuro en la banca del conjunto felino. “Pero han hecho otra historia padrísima administrando al equipo Tigres, no pasa de ahí. No me veo dirigiendo a los Tigres, es un supuesto que no me puedo poner a decir en este momento”, afirmó el hoy técnico de Chivas.

Además, aplaudió la gestión del actual entrenador. “Ferretti ha hecho un trabajo sensacional, convenció al equipo de jugar como el piensa que debe hacerlo y ha dado resultados fenomenales. Tiene seis años, no muchos técnicos permanecen tanto tiempo, yo estuve en Morelia cuatro años y sería el otro entrenador que pudo estar más de dos años que es lo que duran los técnicos en México. Hay que hablar de una gran gestión del ‘Tuca’. Algo tiene que ver porque es capaz de gestionar con su directiva que suceda esa parte (refuerzos costosos), habría que aprender de él para entender cómo le hace para que ahí le ayuden tanto”, detalló.

Por último, recordó su récord de 104 anotaciones con Tigres y confió en que el francés André-Pierre Gignac (100) lo superará pronto. “Yo no soy quién lo va a decir (quien de ellos es mejor). Yo metí muchos goles y no era delantero, el récord ha durado 30 años, no sé que pienses, ¿30 años te parecen pocos? Gignac es un jugador fabuloso, un jugador fantástico y ojalá rompa el récord. Ha hecho cosas muy buenas para el equipo, es icónico, uno de los mejores de todos los tiempos junto con Barbadillo”, finalizó Tomás Boy.