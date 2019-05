‘Hasta en el éxito del otro, ponen mis mierdas con Jiménez’: Chicharito

El mexicano Javier Chicharito Hernández manifestó su molestia porque su compatriota Raúl Jiménez sea comparado con él, pues considera que el delantero del Wolverhampton debería acaparar toda la atención en México por su gran temporada y ser comparado con los mejores goleadores de la Premier League de Inglaterra.

“Rául no está compitiendo conmigo. Imagínate, compitiendo conmigo cuando yo no tuve una buena temporada. ¡Qué bajo estamos poniendo a Raúl! No crees que Raúl esté hasta la madre en Twitter y diga: 'Estoy haciendo un torneo chingonsísimo y me meten al Chicharito’. ¡Hasta en el éxito de otro, ponen mis mierdas con él!”, comentó en entrevista para Fox Sports.

“Creemos que la gente empujando a un mexicano es compararlo con otro mexicano. ¡No, cabrones! Compárenlo con (Sergio) el Kün Agüero y empújenlo, o con (Mohamed) Salah o (Sadio) Mané. ¡Hay que empujarlo!”, dijo el jugador del West Ham.

Jiménez también fue entrevistado por Fox Sports y agradeció los comentarios de su colega y tomó con mayor tranquilidad las comparaciones hechas en México.

“Chicharito lo mostró en Chivas (su capacidad goleadora), aquí en Europa y lo mostró en Selección. Quieras o no siempre va a existir esa comparación, pero le agradezco que me compare con Agüero y con la gente que pelea por el título; va a ser difícil. Estoy empatado de goles en mi temporada debut con él; si rompo el récord, creo que él estará muy contento”.

El fin de semana pasado Raúl Jiménez marcó su gol 17 en la temporada con el Wolverhampton.

