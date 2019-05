Así va la recuperación de gimnasta Samantha Cerio tras romperse las piernas

Han pasado tan sólo siete semanas desde que la gimnasta estadounidense Samantha Cerio se fracturó ambas piernas durante una competencia colegial el 8 de abril y la recuperación de la joven es increíble.

Gimnasta se rompe ambas piernas en plena rutina de competencia

¿Quién es la gimnasta Samantha Cerio?

Cerio se rompió las piernas al realizar un salto mortal triple durante un campeonato regional colegial en la Universidad Estatal de Louisiana. La imagen del dramático momento se viralizó rápidamente en redes sociales.

La gimnasta de 22 años de edad sufrió dislocación en ambas rodillas y lesiones en los ligamentos, por lo que de inmediato fue intervenida quirúrgicamente.

Thank you so much for your support! I am blessed that @LSU and @LSUgym have been so kind and supportive through this situation! https://t.co/dxxVFZFICw

— sam_cerio (@sam_cerio) April 8, 2019