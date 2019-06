Hérculez Gómez pone fin al mito del Tuca Ferretti

Luis ‘el Chaka’ Rodríguez dio el triunfo a la Selección mexicana sobre Ecuador (3-2) con un gol de volea. El remate del jugador de Tigres trajo a la memoria el momento cuando Ricardo Ferretti le enseñó a rematar a sus jugadores durante un entrenamiento. Sin embargo, Hérculez Gómez salió a decir que el Tuca no marcó gol en aquella ocasión.

En 2014 se hizo muy popular un video en el que aparecía el Tuca Ferretti regañando a los jugadores de Tigres porque no podían realizar un buen centro ni mucho menos rematar a portería. El técnico les demuestra cómo rematar y se va todo enojado.

#PasiónPorTuSelección ¡ G O L A Z O ! 'Chaka' Rodríguez la prendió de manera perfecta para adelantar a Méxicohttps://t.co/lHOadF77ce pic.twitter.com/zR7tA5PfG1 — Televisa Deportes (@TD_Deportes) June 10, 2019

No obstante, el ex futbolista mexicoamericano aseguró en Twitter que Ferretti no lo hizo tan bien como todo el mundo cree.

“Todo el mundo piensa que este disparo terminó en gol… La verdad es que terminó en UN SAQUE DE BANDA. Mi primer día de temporada.. lo vi en persona”, tuiteó Gómez junto al popular video.